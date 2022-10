Une fraude hypothécaire filmée ; Louer maintenant, payer plus tard ? : Aide-mémoire Marketplace de CBC

Vous manquez quelque chose cette semaine ? Ne pas paniquer. Radio-Canada Marché rassemble les nouvelles sur les consommateurs et la santé dont vous avez besoin.

Le marché a surpris des agents facilitant la fraude hypothécaire en caméra cachée

Avec les taux d’intérêt qui augmentent rapidement, il devient de plus en plus difficile de se qualifier pour un prêt hypothécaire. Mais en caméra cachée, nous avons trouvé des agents immobiliers proposant des solutions, même si les experts appellent cela de la fraude.

Le programme consiste à connecter les acheteurs avec des documents fiscaux et d’emploi contrefaits pour les qualifier pour des hypothèques bancaires qui, autrement, ne seraient pas approuvées.

Le faire est illégal. Il en va de même pour conseiller à quelqu’un de commettre une fraude hypothécaire. Mais comme nous l’avons découvert, cela n’a pas arrêté certains agents.

Ces demandes de prêt hypothécaire fabriquées ont un prix élevé, bien en milliers de dollars – qui s’ajoute aux milliers que les agents feraient pour conclure la vente. Les acheteurs sont également laissés en danger, s’ils sont pris ou coincés avec une hypothèque qu’ils ne peuvent pas se permettre. Lire la suite

Dans l’épisode de ce soir, nous rencontrons des acheteurs confrontés à des histoires d’horreur financières après avoir été confrontés à une fraude hypothécaire, et nous demandons aux agents enregistrés en caméra cachée des réponses.

Connectez-vous à notre enquête à tout moment sur Gemme de Radio-Canada.

Tracy Hillier, 41 ans, dit que des problèmes de santé ont changé sa vie après avoir été implantée avec le dispositif de contrôle des naissances Essure. (Ariana Kelland/CBC)

Ces femmes ripostent après que le dispositif contraceptif Essure ait fait des ravages sur leur corps

Des centaines de femmes à travers le Canada se sont jointes à un litige visant le géant pharmaceutique Bayer après avoir obtenu Essure, un implant contraceptif offert comme alternative à la ligature des trompes. Les femmes disent qu’on leur a dit que c’était un moyen plus rapide, plus sûr et moins invasif d’arrêter une grossesse non désirée.

Mais certaines femmes ont subi des effets néfastes sur leur santé après avoir reçu l’implant, notamment une baisse des niveaux de la thyroïde, la migration de l’appareil et des douleurs invalidantes.

Tracy Hillier de Grand Falls-Windsor, T.-N.-L., a déclaré qu’Essure lui avait laissé des effets quasi immédiats.

“J’avais littéralement l’impression qu’il y avait des couteaux qui me poignardaient l’estomac. Je ne veux pas être graphique, mais je vais dire les choses telles qu’elles sont – il y avait du sang qui coulait le long de mes jambes. Je vomissais”, a déclaré Hillier.

“Je saignais encore trois mois [after the procedure] et les crampes, et le fait de se sentir absolument misérable – c’était immédiat. Et on m’a dit : ‘Ça va passer’. C’est juste ton corps. Oh, c’est normal.'”

Le produit a été retiré du marché canadien en 2017. Bayer affirme que c’était en raison d’une baisse de la demande.

Près de 150 plaignants à travers le Canada ont signé le litige en responsabilité délictuelle de masse contre Bayer, et un recours collectif distinct compte environ 500 femmes inscrites jusqu’à présent.

Pendant ce temps, Bayer soutient la sécurité et l’efficacité d’Essure. Lire la suite

Koray Oztekin est PDG et fondateur de Zenbase, une entreprise qui facture aux utilisateurs des frais mensuels pour diviser leur loyer en plusieurs paiements. (Envoyé par Zenbase)

Souhaitez-vous louer maintenant, payer plus tard ?

Vous l’avez peut-être vu lors de vos achats en ligne – payez 150 $ pour un article maintenant, ou divisez-le en quatre paiements avec des sociétés telles que Affirm, Afterpay ou Klarna.

Ces dernières années, de tels services « achetez maintenant, payez plus tard » sont devenus de plus en plus courants aux États-Unis et au Canada. Des entreprises comme Air Canada et CIBC ont même pris le train en marche, offrant des produits qui permettent aux clients de répartir le coût des vols et des achats par carte de crédit sur plusieurs paiements.

Certaines entreprises de technologie financière tentent d’appliquer ce même modèle à la location.

Moyennant des frais, des fournisseurs comme Zenbase, basé à Calgary, et Till, Jetty et Flex, basés aux États-Unis, permettent aux locataires de diviser leurs paiements mensuels en deux versements.

L’idée, a déclaré le fondateur et PDG de Zenbase, Koray Oztekin, est de remédier au déséquilibre entre le moment où les gens sont payés (souvent deux fois par mois) et le moment où leur loyer arrive à échéance (généralement le premier du mois).

“Notre mission est de donner aux gens un contrôle total sur la façon dont ils gèrent les dépenses de leur ménage”, a déclaré Oztekin, dont la société a été lancée l’année dernière et facture entre 9,90 $ et 19,90 $ par mois en fonction du montant du loyer payé par un locataire.

“Nous ne sommes pas des promoteurs, nous ne pouvons pas résoudre le problème de l’offre de logements”, a-t-il déclaré. “Mais à tout le moins, nous pourrions offrir une option que les gens peuvent utiliser si cela a du sens pour eux.” Lire la suite

Que se passe-t-il d’autre ?

Des étudiants étrangers attirés au Canada par des promesses douteuses d’emploi et d’immigration

Les critiques ont déclaré que les collèges The Fifth Estate emballaient les étudiants dans des salles de classe – réelles ou virtuelles – sans se soucier des règles gouvernementales, du bien-être des étudiants ou de quoi que ce soit au-delà de la ligne de fond.

Votre patron vous suit-il pendant que vous travaillez à distance ?

À compter de mardi, les employeurs ontariens comptant 25 employés ou plus seront tenus d’avoir une politique de surveillance électronique, et ils auront 30 jours pour divulguer l’information au personnel.

Le taux d’inflation aux États-Unis ralentit, mais les prix sous-jacents poursuivent leur tendance à la hausse

Le taux d’inflation officiel aux États-Unis est descendu à 8,2 % le mois dernier, son plus bas niveau depuis février.

