Une frappe tue un combattant du Hezbollah et un civil au Liban, alors qu’Israël semble se tourner vers des assassinats ciblés

SIDON, Liban (AP) — Une frappe aérienne israélienne a touché dimanche deux véhicules près d’un point de contrôle de l’armée libanaise dans le sud du Liban, tuant un Membre du Hezbollah dans une voiture et une femme dans l’autre et blessant plusieurs autres personnes, ont rapporté les médias officiels libanais et les responsables de la santé.

Cette frappe semble faire partie d’un changement de stratégie israélienne vers des assassinats ciblés au Liban après plus de trois mois d’affrontements quasi quotidiens avec des militants du Hezbollah à la frontière sur fond de la guerre à Gaza.

Le Hezbollah a annoncé qu’un de ses membres, identifié comme Fadel Shaar, avait été tué lors de l’attaque menée dans la ville de Kafra.

Quelques heures plus tard, l’Agence nationale de presse libanaise a rapporté qu’une civile blessée lors de l’attaque, Samar al-Sayyed Mohammed, était décédée des suites de ses blessures.

Les responsables locaux de la défense civile et de l’hôpital ont déclaré que plusieurs autres personnes avaient été blessées.

La vidéo de la scène montrait une berline en flammes à côté d’un petit camion arrêté au milieu de la route.

L’armée israélienne n’a fait aucun commentaire sur cette frappe.

Depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre, les forces du Hezbollah se sont engagées dans des affrontements quasi quotidiens avec les troupes israéliennes le long de la frontière.

Alors que les affrontements se limitaient auparavant principalement à une bande étroite située à quelques kilomètres de la frontière, Israël semble avoir évolué ces dernières semaines vers une stratégie d’assassinats ciblés de personnalités du Hezbollah et de groupes alliés, frappant parfois dans des zones relativement proches de la frontière. loin de la frontière, comme ce fut le cas lors de la grève de dimanche.

Samedi, une autre frappe près de la ville portuaire libanaise de Tyr a tué deux personnes dans une voiture – dont un commandant du Hezbollah – et deux personnes dans un verger voisin. Le commandant, Ali Hudruj, a été enterré dimanche au sud du Liban. L’autre occupant de la voiture, l’homme d’affaires du secteur technologique Mohammad Baqir Diab, a été identifié comme un civil et a été enterré dimanche à Beyrouth.

Le 2 janvier, un Israélien présumé une frappe aérienne a tué un haut responsable du Hamas, Saleh Arouridans une banlieue de Beyrouth, la première frappe de ce type dans la capitale libanaise depuis qu’Israël et le Hezbollah se sont livrés une guerre brutale d’un mois en 2006.

S’exprimant lors des funérailles de Hudruj dimanche, le député du Hezbollah, Hussein Jeshi, a déclaré qu’Israël avait « recouru à la méthode consistant à assassiner certains membres de la résistance » pour compenser son incapacité à remporter une victoire militaire contre le Hamas après plus de 100 jours de guerre à Gaza.

Le groupe militant libanais a déclaré dimanche dans un communiqué qu’il avait lancé une attaque contre la ville d’Avivim, dans le nord d’Israël, en représailles à la frappe de Kafra et à d’autres « attaques visant des villages et des civils libanais ».

Israël n’a pas commenté spécifiquement cette frappe, mais a annoncé avoir frappé dimanche des cibles du Hezbollah dans plusieurs endroits au Liban. Il a indiqué plus tard qu’un missile antichar avait frappé une maison à Avivim et qu’aucun blessé n’avait été signalé.

Face aux dangers d’un conflit régional qui éclate sur plusieurs fronts, les responsables des États-Unis et de l’Europe se sont engagés ces dernières semaines dans une série de navettes diplomatiques entre Israël et le Liban, tentant d’éviter une escalade du conflit vers une guerre totale contre Israël. le front libanais.

Sewell a rapporté de Beyrouth. Les journalistes d’Associated Press Ahmad Mantash à Sidon, Ali Sharaffedine à Beyrouth et Melanie Lidman à Jérusalem ont contribué à ce rapport.