Une frappe russe tue 25 personnes en Ukraine alors que Moscou se prépare à annexer un territoire (responsables)

Une frappe russe contre la ville ukrainienne de Zaporizhzhia a tué au moins 25 personnes et en a blessé 28 autres, selon des responsables.

Oleksandr Starukh, le gouverneur régional de Zaporizhzhia, a annoncé la sombre nouvelle dans un communiqué vendredi. Il a déclaré que les troupes russes avaient pris pour cible un convoi humanitaire se dirigeant vers une zone occupée par la Russie.

Starukh a publié des photos de corps gisant sur le sol et de véhicules détruits à la suite de l’attaque, qui n’a pas été immédiatement reconnue par la Russie.

Le gouverneur a déclaré que les personnes du convoi se sont déplacées pour sauver leurs proches du territoire occupé par la Russie. Moscou prévoit d’annexer officiellement quatre régions d’Ukraine vendredi après avoir organisé un référendum controversé dans les zones contestées.

LE PRÉSIDENT RUSSE VLADIMIR POUTINE AUX RÉGIONS UKRAINIENNES DE L’ANNEXE 4 LORS DE LA CÉRÉMONIE DU VENDREDI

Les “faux référendums”, qui ont été menés par des mandataires russes au début du mois, auraient demandé aux Ukrainiens en territoire contesté s’ils souhaitaient faire partie de la Russie. Les votes ont eu lieu dans les régions de Louhansk et de Kherson, en plus des régions partiellement contrôlées par la Russie de Zaporizhzhia et de Donetsk.

Après cinq jours de vote, les responsables russes en Ukraine ont affirmé avoir obtenu 98 % du soutien civil à Louhansk et 99 % à Donetsk, en plus de 93 % à Zaporizhzhia et 87 % à Kherson.

DES DÉCENNIES DE PRÉJUGÉS DU KREMLIN AU DAGESTAN ALIMENTENT LES PROTESTATIONS AU MILIEU DU DÉCRET DE CONSCRIPTION DE POUTINE

Les responsables installés à Moscou dans les quatre régions affirment que les votes montrent un soutien à la saisie illégale du territoire ukrainien par la Russie. La Russie avait précédemment organisé un référendum similaire en Crimée et utilisé les résultats pour annexer la péninsule en 2014.

Les référendums illégaux, qui ont été critiqués à plusieurs reprises par les dirigeants occidentaux, devraient aggraver la guerre russo-ukrainienne.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les quatre territoires devraient être officiellement annexés par la Russie lors d’une cérémonie à Moscou vendredi. Le président russe Vladimir Poutine devrait ensuite prononcer un discours au Kremlin.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.