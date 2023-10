Une frappe russe sur un village ukrainien tue plus de 50 civils : NPR

basculer la légende PA

PA

HROZA, Ukraine — L’explosion d’une roquette russe a transformé jeudi en ruines un café et un magasin de village dans l’est de l’Ukraine, tuant au moins 51 civils dans l’une des attaques les plus meurtrières de la guerre depuis des mois, selon le président Volodymyr Zelenskyy et d’autres hauts responsables de Kiev.

Les sauveteurs ont recherché des survivants dans les ruines du seul café du village de Hroza. Des morceaux de corps étaient éparpillés sur une aire de jeux pour enfants voisine, gravement endommagée par la frappe. Les téléphones portables ont été récupérés et déposés dans une cour voisine, en attendant d’être récupérés. Parfois, l’un d’eux sonnait, éclairant un écran brisé.

Une soixantaine de personnes, dont des enfants, assistaient à une veillée au café lorsque le missile a frappé, ont indiqué des responsables ukrainiens.

Zelensky, participant à un sommet d’une cinquantaine de dirigeants européens en Espagne pour obtenir le soutien des alliés de l’Ukraine, a dénoncé la frappe comme un « crime russe manifestement brutal » et « un acte de terrorisme totalement délibéré ».

Selon des informations préliminaires en provenance de Kiev, le village aurait été touché par un missile Iskander.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a qualifié cette frappe d' »horrible » et a déclaré qu’elle démontrait pourquoi les États-Unis faisaient tout ce qu’ils pouvaient « pour aider le courageux peuple ukrainien à se battre pour sa liberté, pour sa démocratie ».

Hroza, qui comptait environ 500 habitants avant la guerre, se trouve dans la région nord-est de Kharkiv et a été conquise par la Russie au début de la guerre avant d’être reprise par l’Ukraine en septembre 2022. Elle se trouve à seulement 30 kilomètres (19 miles) à l’ouest de Koupiansk, une élément clé de l’effort militaire russe. Zelensky s’est rendu dans la région mardi pour rencontrer des troupes et inspecter le matériel fourni par l’Occident.

basculer la légende PA

PA

Dmytro Nechvolot a déclaré à l’Associated Press qu’il recherchait son père, âgé de 60 ans, qui avait assisté à la veillée funèbre d’un soldat de Hroza décédé l’année dernière mais qui a été réenterré après avoir été identifié par ADN. Nechvolot a continué à marcher jusqu’à la voiture rouge de son père, qui était toujours garée à proximité, en attendant la confirmation qu’il avait été tué.

« J’ai perdu un homme que j’admirais, un père bien-aimé et un grand-père inoubliable », a-t-il déclaré.

Jeudi, Zelensky participait à un sommet de la Communauté politique européenne à Grenade, en Espagne, où il a demandé davantage de soutien occidental, affirmant que « le terrorisme russe doit cesser ».

« La Russie n’a besoin de cette attaque terroriste et d’attaques terroristes similaires que pour une seule chose : faire de son agression génocidaire la nouvelle norme pour le monde entier », a-t-il déclaré dans un communiqué publié sur sa chaîne Telegram. « Maintenant, nous discutons avec les dirigeants européens, en particulier, du renforcement de notre défense aérienne, du renforcement de nos soldats, de la protection de notre pays contre le terrorisme. Et nous répondrons aux terroristes. »

« La clé pour nous, surtout avant l’hiver, est de renforcer la défense aérienne, et il existe déjà une base pour de nouveaux accords avec des partenaires », a-t-il déclaré au groupe créé à la suite de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en février. 2022.

basculer la légende Fernando Calvo/AP

Fernando Calvo/AP

Répondant au cri de Zelensky, le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que l’Allemagne fournirait à l’Ukraine un autre système de défense aérienne antimissile Patriot. Il s’attend à ce que la Russie cible à nouveau les infrastructures et les villes cruciales de l’Ukraine au cours des mois d’hiver.

« C’est ce dont on a le plus besoin aujourd’hui », a déclaré Scholz après avoir rencontré Zelensky, selon l’agence de presse allemande dpa.

L’hiver dernier, la Russie a ciblé le système énergétique ukrainien et d’autres infrastructures vitales dans un barrage constant d’attaques de missiles et de drones, déclenchant des pannes de courant continues dans tout le pays. Le système électrique ukrainien a fait preuve d’un haut degré de résilience et de flexibilité, mais certains craignent que la Russie n’intensifie à nouveau ses frappes contre les installations électriques à l’approche de l’hiver.

Zelensky a noté que le sommet de Grenade se concentrera également sur « le travail commun pour la sécurité alimentaire mondiale et la protection de la liberté de navigation » dans la mer Noire, où l’armée russe a ciblé les ports ukrainiens après le retrait de Moscou d’un accord céréalier parrainé par l’ONU visant à garantir des exportations sûres de céréales depuis les ports du pays envahi.

Le ministère britannique des Affaires étrangères a cité des renseignements suggérant que la Russie pourrait poser des mines marines aux abords des ports ukrainiens afin de cibler les navires civils et rejeter la faute sur l’Ukraine.

« La Russie veut certainement éviter de couler ouvertement des navires civils, mais plutôt rejeter faussement la faute sur l’Ukraine pour toute attaque contre des navires civils en mer Noire », a-t-il déclaré, ajoutant que le Royaume-Uni travaillait avec l’Ukraine pour contribuer à améliorer la sécurité du transport maritime.

S’exprimant à Grenade, Zelensky a souligné la nécessité de préserver l’unité européenne face à la désinformation russe et de rester fort au milieu de ce qu’il a décrit comme une « tempête politique » aux États-Unis.

Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait que le soutien à l’Ukraine ne faiblisse au Congrès américain, le président ukrainien a souligné que sa visite à Washington le mois dernier lui avait donné confiance dans le soutien fort de l’administration Biden et du Congrès.

Zelensky a appelé à davantage de systèmes de défense aérienne, à davantage d’armes et d’obus d’artillerie, ainsi qu’à davantage de missiles et de drones à longue portée pour les soldats ukrainiens, ainsi qu’à d’autres formes de soutien et de garanties de sécurité pour aider à protéger l’Europe d’une éventuelle agression de Moscou.

Plus tôt jeudi, la Russie a ciblé les régions du sud de l’Ukraine avec des drones. L’armée de l’air ukrainienne a déclaré que les défenses aériennes du pays avaient intercepté 24 des 29 drones de fabrication iranienne que la Russie avait lancés dans les régions d’Odessa, Mykolaïv et Kirovohrad.

basculer la légende Alex Babenko/AP

Alex Babenko/AP

Andriy Raykovych, chef de l’administration régionale de Kirovohrad, a déclaré qu’une infrastructure de la région avait été touchée et que les services d’urgence avaient été déployés pour éteindre l’incendie, mais qu’il n’y avait pas eu de victimes.

Lors d’autres attaques russes survenues la veille, deux civils ont été tués par des bombardements dans la ville méridionale de Kherson et un autre est mort après une frappe contre la ville de Krasnohorivka, dans la région orientale de Donetsk. Au moins huit personnes ont été blessées, selon le bureau présidentiel ukrainien.

Une frappe russe contre un hôpital de la ville de Beryslav, dans la région de Kherson, a ravagé le bâtiment et blessé deux travailleurs médicaux, selon le chef de l’administration régionale, Oleksandr Prokoudine.

L’Ukraine, à son tour, a riposté à la Russie avec des attaques régulières de drones de l’autre côté de la frontière.

Dans la région russe de Koursk, frontalière avec l’Ukraine, le gouverneur Roman Starovoit a déclaré que les attaques de drones ukrainiens avaient entraîné des coupures de courant dans plusieurs régions. Il a également déclaré que les forces ukrainiennes avaient tiré des tirs d’artillerie sur la ville frontalière de Rylsk, blessant un habitant et endommageant plusieurs maisons.