Une frappe russe fait 25 morts et des dizaines de blessés à Zaporizhzhia alors que le Kremlin annexe des régions ukrainiennes

Le président ukrainien a condamné les frappes de missiles russes qui ont tué au moins 25 personnes à Zaporizhzhia et frappé des cibles à Mykolaïv et Dnipro comme étant l’œuvre d’un “État terroriste”.

Volodymyr Zelenskyy a posté vendredi sur sa chaîne Telegram que seuls les “terroristes” cibleraient les civils et a accusé la Russie d’essayer de se venger de l’Ukraine pour sa “fermeté” et de rattraper ses propres échecs sur le champ de bataille.

Il a déclaré que “l’ennemi” russe “détruisait cyniquement les Ukrainiens pacifiques parce qu’il avait perdu tout ce qui était humain il y a longtemps” et a averti que le pays répondrait “pour chaque vie ukrainienne perdue”.

Le bureau du procureur ukrainien a déclaré que 50 autres personnes avaient été blessées dans l’attaque au missile S-300 contre un convoi de véhicules à la périphérie de Zaporizhzhia qui, selon les responsables, prévoyait de ramener des proches en lieu sûr depuis le territoire occupé par la Russie.

Le cratère laissé par la frappe du missile est illustré. (Kateryna Klochko/AFP/Getty Images)

Kyrylo Timochenko, chef adjoint du bureau de Zelenskyy, a déclaré que quatre des missiles qui avaient été lancés avaient frappé la zone du convoi, provoquant des cratères d’impact de plusieurs mètres de profondeur près des voitures dont les vitres avaient toutes été soufflées. Certains des morts gisaient sur le sol recouverts de sacs poubelles, de couvertures et de serviettes, tandis que d’autres restaient dans leurs véhicules.

L’attaque au missile est survenue alors que Moscou se préparait à annexer quatre régions à la Russie à la suite d’un vote «référendum» orchestré par le Kremlin et condamné par la communauté internationale.

Cérémonie de reconnaissance des régions annexées

Le président russe Vladimir Poutine devait prononcer un discours majeur lors d’une cérémonie du Kremlin pour intégrer les régions ukrainiennes de Lougansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia à la Russie. Leurs administrateurs pro-Moscou signeraient des traités d’annexion dans la salle Saint-Georges ornée du Kremlin, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Poutine a également publié des décrets reconnaissant la prétendue indépendance des régions de Kherson et de Zaporizhzhia, des mesures qu’il avait prises auparavant en février pour Lougansk et Donetsk et plus tôt pour la Crimée.

REGARDER l Le Canada se prépare à de nouvelles sanctions, dit Trudeau : Trudeau dit que des sanctions plus sévères contre la Russie sont à venir Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le Canada resterait fort face à l’Ukraine.

Les États-Unis et leurs alliés ont promis d’imposer encore plus de sanctions à la Russie et d’offrir des milliards de dollars de soutien supplémentaire à l’Ukraine alors que le Kremlin reproduit le manuel d’annexion qu’il a suivi lorsqu’il a incorporé la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014.

Le président américain Joe Biden a déclaré jeudi que les États-Unis “ne reconnaîtraient jamais les revendications de la Russie sur le territoire souverain de l’Ukraine”.

De plus, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré aux journalistes à New York que l’annexion de la Russie violerait la Charte des Nations Unies et n’avait “aucune valeur juridique”. Il a décrit cette décision comme “une escalade dangereuse” et a déclaré qu’elle “ne doit pas être acceptée”.

“Toute décision de la Russie d’aller de l’avant compromettra davantage les perspectives de paix”, a déclaré António Guterres.

L’Ukraine en position de force à Lyman : analyse

Alors que l’Ukraine s’engage à reprendre tous les territoires occupés et que la Russie s’engage à défendre ses acquis et menace d’utiliser l’arme nucléaire pour le faire, les deux pays sont sur une trajectoire de collision de plus en plus escalade.

Cela a été souligné par les combats pour la ville de Lyman, à quelque 160 kilomètres au sud-est de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine.

Un bâtiment détruit que les troupes russes utilisaient comme centre de commandement est vu jeudi à Izium, en Ukraine. Les forces armées ukrainiennes ont frappé le centre de commandement qui servait de prison aux troupes capturées. (Paula Bronstein/Getty Images)

Noeud clé des opérations militaires russes dans la région contestée du Donbass, c’est un prix recherché pour une contre-offensive ukrainienne qui a connu un succès spectaculaire depuis son lancement fin août.

L’Institut pour l’étude de la guerre, basé à Washington, a déclaré que la chute de la ville aux mains des forces ukrainiennes “est imminente”, à moins que la Russie ne puisse conjurer l’effondrement avec des renforts rapides, ce qui semblait “hautement improbable”.

Ailleurs, des frappes russes ont également été signalées dans la ville de Dnipro. Le gouverneur régional, Valentyn Reznichenko, a déclaré qu’au moins une personne avait été tuée et cinq autres blessées par des missiles russes Iskander qui ont percuté une entreprise de transport, détruisant des bus et endommageant également des immeubles de grande hauteur.

A Mykolaïv, un missile russe a frappé un gratte-ciel et blessé huit personnes, a déclaré le chef régional, Vitaliy Kim.

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré que Mykolaïv et la ville portuaire d’Odessa sur la mer Noire étaient également à nouveau la cible de drones suicides fournis par l’Iran que la Russie a de plus en plus déployés ces dernières semaines, apparemment pour éviter de perdre plus de pilotes qui n’ont pas le contrôle du ciel ukrainien.