Une frappe russe fait 23 morts alors que le Kremlin annexe des régions ukrainiennes

KYIV, Ukraine – Une frappe russe sur la ville ukrainienne de Zaporizhzhia a tué au moins 23 personnes et en a blessé des dizaines, a déclaré un responsable vendredi, quelques heures seulement avant que Moscou envisage d’annexer davantage d’Ukraine dans une escalade de la guerre de sept mois. Le gouverneur régional de Zaporizhzhia, Oleksandr Starukh, a fait cette annonce dans un communiqué en ligne vendredi. Il a déclaré qu’il y avait eu au moins 28 blessés lorsque les forces russes ont pris pour cible un convoi humanitaire se dirigeant vers le territoire occupé par la Russie.

Il a posté des images de véhicules incendiés et de corps gisant sur la route. La Russie n’a pas immédiatement reconnu la grève.

L’attaque survient alors que Moscou se prépare à annexer quatre régions à la Russie après un vote référendaire internationalement critiqué et sous la menace d’une arme dans le cadre de son invasion de l’Ukraine. Ces régions comprennent des zones proches de Zaporizhzhia, mais pas la ville elle-même, qui reste aux mains des Ukrainiens.

Starukh a déclaré que les membres du convoi prévoyaient de se rendre dans le territoire occupé par la Russie pour récupérer leurs proches, puis les emmener en lieu sûr. Il a dit que les sauveteurs étaient sur le site de l’attaque.

L’annexion – et les concerts et rassemblements de célébration prévus à Moscou et dans les territoires occupés – interviendrait quelques jours seulement après que les électeurs auraient approuvé les “référendums” gérés par Moscou que les responsables ukrainiens et occidentaux ont dénoncés comme illégaux, forcés et truqués.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes jeudi que quatre régions d’Ukraine – Louhansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia – seraient intégrées à la Russie lors d’une cérémonie du Kremlin en présence du président Vladimir Poutine, qui devrait prononcer un discours important. Peskov a déclaré que les administrateurs pro-Moscou des régions signeraient des traités pour rejoindre la Russie dans la salle Saint-Georges ornée du Kremlin.

Dans une réponse apparente, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a convoqué une réunion d’urgence vendredi de son Conseil de sécurité nationale et de défense.

Zelenskyy a également cherché à capitaliser sur le sentiment anti-guerre en Russie en publiant une vidéo spéciale destinée aux minorités ethniques russes, en particulier celles du Daghestan, l’une des régions les plus pauvres du pays dans le Caucase du Nord.

“Vous n’êtes pas obligé de mourir en Ukraine”, a-t-il déclaré, vêtu d’un sweat à capuche noir sur lequel on pouvait lire en anglais “Je suis ukrainien”, et se tenant devant une plaque à Kyiv commémorant ce qu’il appelait un héros du Daghestan. Il a appelé les minorités ethniques à résister à la mobilisation.

Les États-Unis et leurs alliés ont promis d’adopter encore plus de sanctions qu’ils n’en ont déjà imposées à la Russie et d’offrir des millions de dollars de soutien supplémentaire à l’Ukraine alors que le Kremlin reproduit le manuel d’annexion qu’il a suivi lorsqu’il a incorporé la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014.

Vendredi matin, Poutine a publié des décrets reconnaissant l’indépendance des régions de Kherson et de Zaporizhzhia, des mesures qu’il avait prises en février concernant Lougansk et Donetsk et plus tôt pour la Crimée.

L’Ukraine a réitéré ses vœux de reprendre les quatre régions, ainsi que la Crimée. Pour sa part, la Russie s’engage à défendre tout son territoire – y compris les régions nouvellement annexées – par tous les moyens disponibles, y compris les armes nucléaires.

La mobilisation militaire partielle de la Russie et les allégations de sabotage de deux pipelines russes au fond de la mer Baltique, conçus pour alimenter l’Europe en gaz naturel, exacerbent les tensions. Aux malheurs du Kremlin s’ajoutent le succès de l’Ukraine à reprendre une partie des terres que la Russie est en train d’annexer et les problèmes de mobilisation que le président Vladimir Poutine a reconnus jeudi.

Les partisans occidentaux de l’Ukraine ont décrit les référendums orchestrés sur l’opportunité de vivre sous la domination russe comme une saisie de terres éhontée basée sur des mensonges. Ils disent que certaines personnes ont été forcées de voter sous la menace d’une arme lors d’une élection sans observateurs indépendants sur un territoire d’où des milliers d’habitants ont fui ou ont été expulsés de force.

Dans un langage inhabituellement fort, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré aux journalistes jeudi à New York que l’annexion de la Russie violerait la Charte des Nations Unies et n’avait “aucune valeur juridique”. Il a décrit cette décision comme “une escalade dangereuse” et a déclaré qu’elle “ne doit pas être acceptée”.

“Toute décision de la Russie d’aller de l’avant compromettra davantage les perspectives de paix”, a déclaré António Guterres.

En tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU disposant d’un droit de veto, la Russie porte “une responsabilité particulière” dans le respect de la Charte de l’ONU, a déclaré le secrétaire général.

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que Guterres avait transmis le message à l’ambassadeur de Russie à l’ONU, Vassily Nebenzia, mercredi.

Dans ce qui serait un coup dur pour l’effort de guerre de Moscou, l’Institut pour l’étude de la guerre basé à Washington a déclaré que les forces ukrainiennes pourraient bientôt encercler Lyman, à 160 kilomètres (100 miles) au sud-est de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine.