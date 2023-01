Une frappe russe détruit un immeuble à Dnipro, tuant cinq personnes

Un char Challenger II dans le désert d’Oman en 2018. Crédit… Ben Birchall/PA Images, via Getty Images

La Grande-Bretagne a indiqué samedi qu’elle fournirait des chars à l’Ukraine, ce qui renverserait la résistance de près d’un an de l’Occident à donner aux Ukrainiens certaines de ses armes les plus puissantes pour combattre la Russie.

L’annonce devrait faire monter la pression sur l’Allemagne pour qu’elle s’engage à envoyer ses convoités chars Leopard 2 en Ukraine, ou au moins pour permettre à d’autres pays européens qui possèdent ces chars de fabrication allemande de les donner à l’Ukraine.

Le gouvernement polonais a déclaré cette semaine qu’il enverrait volontiers certains de ses chars de fabrication allemande, bien que Berlin doive l’autoriser.

Samedi, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a fait part au président ukrainien Volodymyr Zelensky de “l’ambition” de fournir des chars britanniques Challenger II et des systèmes d’artillerie supplémentaires, selon un communiqué de Downing Street. Il n’a pas précisé combien de chars, bien que les médias britanniques aient rapporté ces derniers jours qu’un petit nombre de chars étaient à l’étude.

L’ambassade de Russie à Londres a décrié l’annonce, affirmant dans un communiqué que la fourniture de chars “ne servirait qu’à intensifier les opérations de combat” et avertissant que les chars Challenger II seraient une cible légitime pour les forces russes.

Avant la déclaration britannique, M. Zelensky avait a remercié M. Sunak samedi pour « les décisions qui non seulement nous renforceront sur le champ de bataille, mais aussi enverront le bon signal aux autres partenaires ».

Plus tard, M. Zelensky a déclaré que sa conversation de samedi avec M. Sunak avait couvert « certaines choses très importantes pour notre défense », mais il n’a pas mentionné les chars.

« Les détails viendront plus tard. Mais c’est important”, a-t-il déclaré dans son discours du soir, ajoutant que “je crois que des décisions similaires seront encore prises par d’autres partenaires”.

Le Challenger II serait le premier char de combat principal de fabrication occidentale à être envoyé en Ukraine depuis l’invasion russe en février. Les responsables aux États-Unis et en Europe craignent depuis longtemps que l’envoi de chars puisse inciter le président russe Vladimir V. Poutine à aggraver le conflit.

Ce calcul a commencé à changer ces dernières semaines, car les responsables occidentaux craignent de disposer de peu de temps pour aider l’Ukraine à se préparer à une offensive russe prévue ce printemps. Ils sont devenus plus disposés à prendre des risques, en partie parce que les Ukrainiens se sont si bien comportés sur le champ de bataille et ont bien utilisé d’autres armes occidentales sophistiquées.

Depuis le début de la guerre, Kyiv plaide en faveur des chars occidentaux pour compléter les chars de l’ère soviétique et de fabrication russe qui se trouvaient dans les stocks ukrainiens ou fournis par d’autres pays d’Europe de l’Est. Ces chars s’usent rapidement après des mois de bataille. La pression pour satisfaire les appels de Kyiv s’est accélérée cette semaine alors que les gouvernements britannique et polonais ont publiquement appelé à un changement de position de l’alliance occidentale.

Conçus il y a plus d’un siècle pour briser la guerre des tranchées, les chars allient puissance de feu, mobilité et effet de choc. Armés de gros canons, se déplaçant sur des chenilles métalliques et construits avec une armure de protection plus solide que toute autre arme sur un champ de bataille, les chars peuvent traverser des terrains accidentés, boueux ou sablonneux où les véhicules de combat à roues pourraient avoir du mal.

En Ukraine, les responsables affirment que les véhicules blindés joueront un rôle clé dans les batailles pour le contrôle des villes et cités férocement disputées dans les provinces orientales qui bordent la Russie. Le plus haut commandant militaire ukrainien, le général Valery Zaluzhnyi, a déclaré que son armée avait besoin de quelque 300 chars occidentaux et d’environ 600 véhicules de combat blindés occidentaux pour faire la différence.

Les chars offerts par la Grande-Bretagne sont les derniers d’une série d’armes sophistiquées que les alliés occidentaux avaient auparavant refusé d’envoyer de peur de provoquer Moscou. Mais certaines armes ne sont pas encore envisagées par les alliés occidentaux de l’Ukraine, notamment des avions de combat et des missiles à plus longue portée qui pourraient frapper la Crimée occupée et la Russie elle-même.

L’administration Biden, à la tête de la coalition d’alliés fournissant des armes à l’Ukraine, retient toujours les chars M1 Abrams de fabrication américaine, qui nécessitent un entretien constant et qui, selon les responsables, sont trop rares pour être épargnés.