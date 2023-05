Une frappe russe contre un hôpital ukrainien fait 2 morts et plus de 20 blessés

Plus de deux douzaines de victimes ont été signalées dans une clinique médicale ukrainienne frappée par des missiles russes.

L’hôpital était situé dans la ville ukrainienne de Dnipro et a été réduit en ruines après le bombardement.

« Les terroristes russes confirment une fois de plus leur statut de combattants contre tout ce qui est humain et honnête », a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Deux individus pris dans l’attaque du missile ont été tués. Au moins 23 sont signalés blessés.

« C’était une nuit très difficile. C’était bruyant », a déclaré Zelensky. « Dnipro a souffert. »

Le conflit russo-ukrainien a vu beaucoup de variations dans les armes aériennes et l’artillerie larguée.

Les enquêteurs ukrainiens ont de plus en plus découvert des cas où la Russie lançait des bombes plus anciennes – certaines d’environ 1 100 livres – en raison de leur avantage tactique.

Les explosifs de faible technologie contournent facilement les défenses aériennes modernes comme les systèmes de missiles Patriot fabriqués aux États-Unis qui sont conçus pour contrer les missiles et les drones à longue portée.

Les bombes russes, ressuscitées des réserves de munitions de l’époque de la guerre froide, présentent deux avantages majeurs par rapport aux missiles en ce sens qu’elles n’ont pas de système de propulsion pour les défenses aériennes à suivre et qu’elles restent en l’air pendant à peine une minute.

L’administration du président Biden a dévoilé un plan pour former des pilotes ukrainiens sur le F-16, un avion de chasse de 4e génération, dans un avenir proche.

Le programme fait partie d’un effort international plus large visant à fournir à l’Ukraine les F-16 qu’elle a demandés.

Biden avait longtemps résisté à fournir l’avion de haute technologie, craignant que cela ne conduise la Russie à aggraver le conflit.

Certains ont également fait valoir que l’engin pourrait être utilisé pour des opérations offensives, alors que les États-Unis ont cherché à fournir à l’Ukraine uniquement des capacités défensives.