Une frappe russe contre un café ukrainien fait au moins 51 morts lors de la visite de Zelensky d’Ukraine en Espagne

Une attaque russe contre un village du nord-est de l’Ukraine jeudi a fait au moins 51 morts, dont un garçon de 6 ans, ont annoncé des responsables ukrainiens. Il a également fait au moins six autres blessés.

Le chef d’état-major présidentiel Andrii Yermak et le gouverneur de Kharkiv Oleh Syniehubov ont déclaré que les forces russes avaient bombardé le village de Hroza dans la région de Kharkiv, touchant un magasin et un café vers 13 heures. Syniehubov a déclaré qu’un autre enfant figurait parmi les blessés.

La Russie a ciblé l’Ukraine avec des drones lors d’une autre attaque majeure jeudi matin, frappant les régions du sud d’Odessa, Mykolaïv et Kirovohrad. Les défenses aériennes du pays ont intercepté 24 des 29 drones de fabrication iranienne utilisés lors de l’attaque, a indiqué l’armée de l’air ukrainienne.

Les deux attaques ont eu lieu alors que le président Volodymyr Zelensky se rendait en Espagne pour rallier le soutien des alliés occidentaux lors d’un sommet d’une cinquantaine de dirigeants européens.

La Russie prétend déjouer une attaque majeure de drones en Ukraine alors que Kiev fait face à l’épuisement de ses stocks d’armes et de munitions

Jeudi, Zelensky a assisté à un sommet de la Communauté politique européenne à Grenade, dans le sud de l’Espagne, pour demander une aide supplémentaire à l’organisme international. Le groupe a été formé à la suite de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en février 2022.

« La clé pour nous, surtout avant l’hiver, est de renforcer la défense aérienne, et il existe déjà une base pour de nouveaux accords avec des partenaires », a-t-il déclaré dans un communiqué sur Telegram.

Zelenskyy avait précédemment déclaré que le sommet de Grenade se concentrerait également sur « un travail commun pour la sécurité alimentaire mondiale et la protection de la liberté de navigation » dans la mer Noire, où l’armée russe cible fréquemment les ports ukrainiens.

L’ADMINISTRATION BIDEN S’INQUIETE DE LA CORRUPTION EN UKRAINE MAIS SOUTIENT TOUJOURS L’AIDE POUR COMBATTRE LA RUSSIE, DÉCLARE LE MÉMO

Il a appelé à « un système de défense aérienne supplémentaire pour l’Ukraine, des artilleries et des obus supplémentaires, des missiles à longue portée et des drones supplémentaires pour nos soldats, ainsi que des formats supplémentaires de soutien et de garanties de sécurité pour les nations menacées par la Russie » pour aider à protéger l’Europe d’une agression potentielle. par Moscou.

Le président ukrainien a également souligné la nécessité de préserver l’unité européenne face à une campagne massive de désinformation russe et de rester fort au milieu d’une « tempête politique » aux États-Unis.

Il n’a pas dit s’il s’attendait à la fin du soutien de Washington, mais a fait référence à la confiance qu’il avait après sa rencontre avec le président Biden et les législateurs américains le mois dernier.

Au cours de la dernière journée, des attaques russes ont fait deux morts parmi les civils dans la ville méridionale de Kherson et un autre dans la ville de Krasnohorivka, dans la région orientale de Donetsk. Au moins huit personnes ont été blessées par les bombardements russes, selon le bureau présidentiel ukrainien.

