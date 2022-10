Une frappe nucléaire pourrait devenir plus attrayante pour Poutine alors que les options se réduisent | Nouvelles du monde

Plus de pertes pour la Russie en Ukraine, cette fois autour de Kherson.

La contre-offensive de Kherson télégraphiée depuis longtemps par l’Ukraine progresse le long des rives ouest du Dnipro, entre les villages de Zolota Balka et Dudchany à environ 100 km au nord de la ville portuaire.

L’Ukraine fait la plus grande percée dans le sud – mises à jour en direct

Le ministère russe de la Défense a admis lundi que le Les Ukrainiens avaient franchi les lignes russes à Zolota Balka et Oleksandrivka, mais que les Russes avaient pris des positions défensives préparées à l’avance et continuaient d’infliger “des tirs massifs à l’ennemi”.

Juste quatre jours après Russie ont déclaré tout ce territoire leur, ça ne leur paraît pas bon. Et les pertes russes apparaissent dans le domaine public, d’une manière qu’elles n’auraient pas fait il y a un mois. Les blogueurs militaires russes documentent les revers russes face à des groupes de partisans en pleine expansion.

Les goûts de Ramzan Kadirovqui vient d’ailleurs d’annoncer qu’il enverra combattre ses trois fils adolescents (dont son fils de 14 ans), a critiqué le commandement militaire russe en charge de la débâcle de Lyman.

Comme Evgeny Prigozhin, qui s’est récemment révélé sans grande surprise à la tête de Groupe de mercenaires russes Wagner.

Les critiques du Kremlin pourraient jouer en faveur de Poutine

Les experts de la télévision d’État expriment leur inquiétude face à la situation désastreuse.

Cela pourrait-il ouvrir une boîte de Pandore pour le Kremlin, des critiques qui s’accélèrent et qu’il ne peut contrôler, déclenchant un lent dénouement ?

Peut-être. Il pourrait également, intentionnellement ou non, servir un but pour Vladimir Poutine.

0:34

Drapeaux russes enlevés dans la ville libérée



Si ses bluffs nucléaires doivent être pris au sérieux, et compte tenu des capacités russes, il serait insensé de ne pas le faire, il doit présenter à son peuple un argument selon lequel l’option nucléaire est – à un moment donné – justifiée.

Lui et ses propagandistes présentent cela comme une bataille existentielle contre la puissance militaire de l’Occident collectif, dans le but de détruire et de démanteler la Russie.

Une frappe nucléaire est une option odieuse dans n’importe quel scénario, mais cela n’a aucun sens si vous êtes en train de gagner.

Avec la Russie qui perd du terrain et les perspectives de plus en plus sombres, cela pourrait devenir plus attrayant car Vladimir Poutine voit ses options se réduire.