Une frappe meurtrière contre des Russes en Ukraine révèle les échecs militaires de Moscou

Plus de 10 mois après une invasion que les Russes – et de nombreux Ukrainiens – pensaient produire une victoire russe rapide, chaque côté a subi plus de 100 000 tués et blessés, selon les estimations occidentales, et la guerre est devenue une guerre d’usure, sans aucune preuve de une fin en vue.

Certains des combats récents les plus violents ont ravagé la région de Donetsk, l’une des quatre que le Kremlin prétendait annexer en septembre alors même que ses troupes y perdaient du terrain, abandonnant des villes qu’ils avaient saisies plus tôt dans la guerre. Depuis lors, les combats dans la région ont ralenti pour devenir une corvée sanglante, alors que les Ukrainiens cherchent des endroits pour faire valoir leur avantage, tandis que les Russes construisent des tranchées et des fortifications le long des lignes de front et tentent de capturer la ville de Bakhmut.

Lundi, la Russie a lancé une rafale de drones explosifs de fabrication iranienne sur l’Ukraine, poursuivant son barrage contre les villes et les infrastructures civiles, en particulier le réseau électrique. Mais il est apparu que les défenses aériennes de plus en plus efficaces de l’Ukraine minimisaient une fois de plus les dégâts.

L’armée ukrainienne a déclaré lundi que 22 drones avaient été abattus au-dessus de Kyiv tôt le matin, mais au moins deux fortes explosions ont été entendues dans la ville. Le maire Vitali Klitschko a déclaré que certaines installations d’infrastructure énergétique avaient été endommagées, affectant les systèmes qui chauffent les bâtiments. Il n’était pas clair si les explosions avaient été causées par des drones qui ont échappé aux défenses aériennes, par des drones abattus mais qui ont explosé en touchant le sol, ou par des missiles de défense aérienne.