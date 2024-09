Hassan Nasrallah serait en vie après la frappe aérienne « massive » sur la capitale libanaise, selon Reuters

Le chef du mouvement chiite Hezbollah, Hassan Nasrallah, est en vie suite à un « massif » frappe aérienne contre le siège du groupe, a rapporté Reuters, citant une source proche du mouvement. Jérusalem-Ouest a confirmé avoir bombardé un complexe souterrain appartenant au groupe militant dans la banlieue de Dahiyeh à Beyrouth.

Le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré que le quartier général principal de la milice chiite, situé sous un quartier civil, était la cible de l’attaque.

Axios a rapporté vendredi, citant une source israélienne, que Nasrallah était le cible de l’opération et que l’armée israélienne vérifiait s’il avait été affecté par la frappe. Jérusalem-Ouest n’a pas officiellement confirmé cette information. Les médias israéliens affirment que le chef du Hezbollah a probablement été tué lors de cette frappe.















L’agence de presse iranienne Tasnim a également rapporté que Nasrallah était sûr. L’agence a indiqué que six bâtiments avaient été détruits lors de la grève. Le journal libanais Al Manar a rapporté que l’attaque contre la banlieue avait fait au moins six morts et 76 blessés, mais n’a pas mentionné Nasrallah.

L’armée israélienne a frappé la banlieue sud de Beyrouth à quatre reprises au cours de la semaine dernière, tuant au moins trois hauts commandants du Hezbollah : Ibrahim Aqil, Ahmed Wahbi et Ibrahim Qubaisi. Ces frappes faisaient partie d’une campagne de bombardements israéliens visant le Hezbollah et frappant divers endroits au Liban. Selon le ministère libanais de la Santé, au moins 1 300 personnes ont été tuées dans les frappes israéliennes.

Plus de 100 000 personnes ont été évacuées des deux côtés de la frontière israélo-libanaise depuis que les forces israéliennes ont commencé à échanger des tirs avec les combattants du Hezbollah au début de la guerre entre Israël et le Hamas il y a près d’un an.















Le mouvement basé au Liban a soutenu la cause palestinienne avec des lancements sporadiques de missiles contre des installations militaires israéliennes depuis que Jérusalem-Ouest a lancé une campagne militaire contre le groupe militant Hamas basé à Gaza. Cet effort militaire a été lancé en réponse à un raid meurtrier du Hamas en octobre dernier, qui a entraîné la mort d’environ 1 200 Israéliens.

Selon les autorités sanitaires palestiniennes, la campagne israélienne a fait plus de 41 000 morts, dont près de 16 500 enfants. Jérusalem-Ouest a également considérablement intensifié sa campagne contre le Hezbollah au début du mois, blessant des milliers de personnes lors d’une opération de sabotage ciblant les appareils de communication portables du groupe et bombardant ensuite le sud du Liban avec des frappes aériennes depuis la semaine dernière.