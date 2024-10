Une frappe israélienne sur une école de Gaza fait 22 morts, dont 15 enfants — RT World News

Le bâtiment était utilisé comme abri pour les Palestiniens déplacés, selon les médias.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont ciblé dimanche soir une école servant de camp de réfugiés dans le centre de Gaza, tuant au moins 22 civils, dont 15 enfants, ont rapporté lundi plusieurs médias, citant les services d’urgence locaux.

Le camp de Nuseirat, situé au centre de l’enclave palestinienne, abritait des centaines de personnes, selon le média Ahram. Quelque 80 personnes ont également été blessées dans l’attaque, selon la BBC, citant un porte-parole de la défense civile.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle étudiait les informations faisant état de victimes civiles. Il n’a fait aucun commentaire sur la cible du bombardement ni sur les raisons de la frappe. Selon l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), le bâtiment de l’école allait être utilisé à partir de lundi pour administrer les vaccins contre la polio.

L’armée israélienne a également tué quatre personnes et en a blessé des dizaines d’autres lors d’une autre frappe visant l’hôpital al-Aqsa, dans le centre de Gaza. L’armée israélienne a déclaré que ses forces visaient un « centre de commandement et de contrôle » de terroristes dans un « frappe précise. »

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a condamné les actions de Tsahal et le grand nombre de victimes civiles dans l’intensification de la campagne israélienne. Il « exhorte vivement toutes les parties au conflit à se conformer au droit international humanitaire et souligne que les civils doivent être respectés et protégés à tout moment », a déclaré lundi son porte-parole, Stéphane Dujarric, aux journalistes.















Jérusalem-Ouest a récemment déclaré le secrétaire général de l’ONU persona non grata, l’accusant de ne pas avoir « condamner sans équivoque » L’Iran suite à son attaque de missiles contre Israël.

Israël a déclaré la guerre au groupe militant palestinien Hamas basé à Gaza en octobre dernier, après que ses combattants ont tué environ 1 100 personnes et pris environ 250 otages lors d’une attaque surprise contre l’État juif. Après presque un an d’opérations aériennes et terrestres israéliennes à Gaza, près de 42 000 personnes ont été tuées, en majorité des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé de l’enclave.

Les forces israéliennes menaient également une opération de faible intensité contre l’organisation du Hezbollah basée au Liban. Le mois dernier, cependant, Israël a lancé une vaste campagne aérienne au Liban qui avait été précédée par le sabotage apparent de milliers d’appareils de communication du Hezbollah. Une invasion terrestre a suivi au début du mois et le bilan des morts au Liban s’élève actuellement à plus de 2 000 personnes, dont 127 enfants, selon le ministère de la Santé du pays.

Lundi, au moins 21 personnes ont été tuées et huit blessées lors d’un raid aérien israélien sur le nord du Liban, a indiqué le ministère.