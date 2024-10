Une frappe israélienne près de l’hôpital de Beyrouth fait 4 morts, dont un enfant, et 24 blessés, selon des responsables libanais

Un enfant et trois adultes ont été tués et 24 autres blessés lundi lors d’une frappe israélienne près de l’hôpital universitaire Rafik Hariri, le principal hôpital public de la capitale libanaise, Beyrouth, a indiqué le ministère national de la Santé dans un communiqué.

On ne sait pas exactement quelle était la cible exacte de la frappe et peu de détails étaient disponibles lundi soir.

Un porte-parole des Forces de défense israéliennes a déclaré dans une déclaration à CBC News qu’elles avaient « frappé une cible terroriste du Hezbollah » à proximité de l’hôpital, soulignant qu’elles n’avaient pas visé l’hôpital lui-même et affirmant que l’hôpital et son fonctionnement n’étaient pas affectés.

Plus tôt lundi, avant l’attaque, Israël a annoncé qu’il prévoyait de mener de nouvelles frappes au Liban contre Al-Qard Al-Hassan, une institution financière dirigée par le Hezbollah qu’il avait ciblée la nuit précédente et qui, selon lui, utilise les dépôts de ses clients pour financer des attaques. contre Israël.

Un autre hôpital, l’hôpital Al-Sahel, dans le sud de Beyrouth, était en train d’être évacué en prévision de telles frappes après que le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de l’armée israélienne, ait déclaré que les services de renseignement israéliens avaient découvert un bunker appartenant au défunt chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui est désormais utilisé comme un bunker. coffre-fort financier sous l’hôpital et qu’il détenait des millions de dollars d’or et d’argent liquide. Hagari n’a fourni aux médias aucune preuve spécifique de l’existence du coffre-fort.

Le directeur de l’hôpital, Fadi Alameh, membre du parlement libanais, a déclaré à Reuters que les allégations d’Israël étaient fausses et calomnieuses, et il a appelé l’armée libanaise à se rendre sur place et à montrer qu’il ne disposait que de salles d’opération, de patients et d’une morgue.

Au moins 15 succursales d’Al-Qard Al-Hassan touchées

Au moins 15 succursales d’Al-Qard Al-Hassan ont été touchées dimanche soir dans les quartiers sud de Beyrouth, dans le sud du Liban et dans l’est de la vallée de la Bekaa, où le Hezbollah est fortement présent. Une frappe a rasé un immeuble de neuf étages à Beyrouth avec une succursale à l’intérieur.

Le porte-parole en langue arabe de l’armée israélienne, Avichay Adraee, a déclaré que le Hezbollah stocke des centaines de millions de dollars dans les succursales d’Al-Qard Al-Hassan et que cet argent est utilisé pour acheter des armes et payer des combattants. Il n’a fourni aucune preuve pour étayer ses affirmations.

Les frappes visaient à empêcher le groupe de se réarmer, a expliqué Adraee.

Les véhicules du Comité international de la Croix-Rouge se sont garés devant l’hôpital universitaire Rafik Hariri à Beyrouth la semaine dernière. Une frappe aérienne israélienne près de l’hôpital a tué quatre personnes lundi, selon les autorités sanitaires libanaises. (Amr Abdallah Dalsh/Reuters)

L’institution, qui possède plus de 30 succursales à travers le Liban, a tenté de rassurer ses clients, affirmant qu’elle avait évacué toutes les succursales et relocalisé l’or et d’autres dépôts vers des zones sûres.

De nombreux clients sont des civils non affiliés au Hezbollah. Al-Qard Al-Hassan, sanctionnée par les États-Unis et l’Arabie saoudite, a longtemps servi d’alternative aux banques libanaises, qui ont imposé des restrictions depuis une grave crise financière débutée en 2019.

Hagari, le porte-parole de l’armée israélienne, a affirmé que l’Iran finance le Hezbollah en envoyant de l’argent et de l’or à l’ambassade iranienne à Beyrouth.

Hagari a déclaré que les frappes israéliennes à Beyrouth début octobre et en Syrie lundi avaient également tué des personnes responsables du transfert d’argent entre l’Iran et le Hezbollah. Les médias officiels syriens ont indiqué qu’une frappe aérienne israélienne avait touché lundi une voiture dans la capitale Damas, tuant deux personnes et en blessant trois.

Des débris gisent lundi sur le site d’une succursale endommagée d’Al-Qard al-Hassan, une institution financière liée au Hezbollah libanais, dans la banlieue de Beyrouth, à la suite de frappes aériennes israéliennes qui ont touché plusieurs succursales de l’institution. (Mohamed Azakir/Reuters)

Les frappes aériennes israéliennes ont tué 17 personnes au Liban lundi avant celle de Rafic Hariri, dont quatre secouristes, selon le ministère de la Santé du pays.

Les États-Unis organisent des négociations de cessez-le-feu

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est rendu lundi au Moyen-Orient pour lancer une nouvelle campagne en faveur d’un cessez-le-feu insaisissable, cherchant à relancer les négociations pour mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza et désamorcer le conflit qui s’étend au Liban.

L’envoyé américain Amos Hochstein s’est entretenu lundi à Beyrouth avec des responsables libanais sur les conditions d’un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah.

Hochstein a déclaré qu’il n’était « pas suffisant » que les deux parties s’engagent à respecter la résolution 1701 de l’ONU, qui a mis fin au dernier cycle de conflit entre Israël et le Hezbollah en 2006 et qui appelle à ce que le sud du Liban soit exempt de troupes ou d’armes autres que celles du Liban. l’État libanais.

Des gens attendent à l’extérieur du bâtiment tandis que des membres des forces de sécurité tentent lundi d’expulser les personnes déplacées d’un vieil hôtel du quartier Hamra de Beyrouth. Plus d’un million de personnes ont dû fuir leurs foyers ces dernières semaines alors qu’Israël et le Hezbollah continuent de lancer des attaques à travers la frontière libano-israélienne. (Yara Nardi/Reuters)

Il a déclaré que ni le Hezbollah ni Israël n’avaient mis en œuvre de manière adéquate la résolution et que, même si elle constituerait la base de la fin des hostilités actuelles, les États-Unis cherchaient à déterminer ce qu’il fallait faire de plus pour s’assurer qu’elle soit mise en œuvre « de manière équitable, précise et en toute transparence. »

« Nous travaillons avec le gouvernement du Liban, l’État du Liban, ainsi qu’avec le gouvernement d’Israël pour parvenir à une formule qui mette fin une fois pour toutes à ce conflit », a-t-il déclaré.

Les forces terrestres israéliennes ont envahi le Liban au début du mois. L’armée a déclaré qu’elle avait pour objectif de chasser le Hezbollah du sud du Liban afin que les Israéliens vivant de l’autre côté de la frontière libano-israélienne puissent rentrer chez eux après plus d’un an d’attaques transfrontalières de roquettes et de drones.

Les frappes aériennes israéliennes ont bombardé de vastes zones du Liban pendant des semaines, forçant 1,2 million de personnes à fuir leurs foyers.

« Frappez, frappez, frappez avec des avions et des drones, et nous ne savons pas qui ils ciblent et qui va mourir chaque jour », a déclaré Micheline Jabbour, qui travaille dans une pâtisserie de Beyrouth.

Le ministère libanais de la Santé a déclaré lundi que le bilan des morts depuis le début de l’offensive israélienne s’élevait à 2 483, avec 11 628 blessés. Cinquante-neuf personnes ont été tuées dans le nord d’Israël et sur le plateau du Golan occupé au cours de la même période, selon les autorités israéliennes.