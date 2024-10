Une frappe israélienne au Liban tue une famille entière – médias – RT World News

Lundi, une attaque contre un immeuble dans le nord du pays aurait fait 23 morts et six autres blessés.

Une frappe aérienne israélienne sur le nord du Liban a tué lundi 23 membres d’une même famille et six autres personnes ont été grièvement blessées, ont rapporté plusieurs médias. L’attaque a touché un petit immeuble du village d’Aito, situé dans une région à majorité chrétienne, loin des principaux bastions du groupe militant Hezbollah.

L’armée israélienne a lancé une opération terrestre dans le pays voisin à la fin du mois dernier. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a estimé que plus de 2 200 personnes avaient été tuées au Liban depuis octobre 2023, lorsque les attaques transfrontalières d’Israël et du Hezbollah se sont intensifiées après le début de la guerre à Gaza.

Selon les autorités de Beyrouth, quelque 1,2 million de personnes ont désormais été déplacées à travers le Liban.

Mardi, l’Agence nationale de presse libanaise a rapporté que 23 réfugiés du sud du pays avaient péri à la suite de l’attaque israélienne sur le village d’Aito la veille.

L’envoyée spéciale de PBS au Moyen-Orient, Leila Molana-Allen, a affirmé que les 23 victimes étaient toutes membres de la même famille, et que six autres avaient survécu à la frappe mais restaient dans un état critique. « Presque toute une lignée familiale [was] anéanti en un instant, « a-t-elle allégué, soulignant que la famille avait fui vers le nord du Liban après leur village chiite du sud « a été bombardé sans relâche » par les forces israéliennes.















Le média Arab News a publié un article similaire, citant un député local affirmant qu’un membre de la famille était un militant du Hezbollah.

Dans un communiqué publié mardi, Jeremy Laurence, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), a déclaré : « Ce que nous entendons, c’est que parmi les 22 personnes tuées, il y avait 12 femmes et deux enfants. »

Le représentant de l’ONU a noté que l’attaque israélienne pourrait constituer une violation du droit international humanitaire, ainsi que des « lois de la guerre et principes de distinction, de proportionnalité et de proportionnalité ».

« Dans ce cas, [OHCHR] appellerait à une enquête rapide, indépendante et approfondie sur cet incident », Laurence a conclu.

Lorsqu’un journaliste lui a demandé de commenter la frappe aérienne de lundi, le porte-parole du Département d’État américain, Matthew Miller, a déclaré mardi qu’il ne pouvait pas « parlez des circonstances autour de cette grève particulière. » Il a cependant ajouté que « De toute évidence, la perte de vies civiles est extrêmement préoccupante, et nous l’avons clairement fait savoir au gouvernement israélien. »

Le même jour, Naim Kassem, le chef par intérim du Hezbollah, s’est engagé à intensifier les frappes de missiles sur les principales villes israéliennes, notamment Tel Aviv et Haïfa.