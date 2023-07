Une frappe de missile sur la ville natale de Zelensky, Kryvyi Rih, fait au moins quatre morts | Nouvelles du monde

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo Une attaque au missile russe contre un immeuble résidentiel à Kryvyi Rih, la ville natale du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a tué au moins quatre personnes. Les images de la scène montrent un énorme trou laissé dans une section de l’immeuble s’étendant du quatrième au neuvième étage, avec une fumée noire qui s’échappe. Mykhailo Podolyak, conseiller du chef du bureau présidentiel de Zelensky, a déclaré dans un article sur les réseaux sociaux qu ‘ »une femme de 45 ans et une fille de 10 ans » figuraient parmi les personnes décédées. Il a ajouté: «Le droit international ne fonctionnera jamais si l’agresseur ne voit pas un véritable pouvoir derrière lui. Le pouvoir commence par fermer le ciel ukrainien avec des systèmes de défense antimissile et de défense aérienne. Le ministre de l’Intérieur, Ihor Klymenko, a déclaré qu’une partie d’un bâtiment universitaire de quatre étages avait également été détruite. Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, Zelensky a déclaré: « Ces derniers jours, l’ennemi a obstinément attaqué des villes, des centres-villes, bombardé des biens civils et des logements. « Mais cette terreur ne nous effrayera pas et ne nous brisera pas. Nous travaillons et sauvons notre peuple. Kryvyi Rih a rarement été attaqué par les forces russes depuis le début de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine en février de l’année dernière. Cependant, une exception notable est survenue le mois dernier, lorsque trois personnes ont été tuées et 25 blessées après qu’une frappe de missile a touché un immeuble résidentiel de cinq étages. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo La frappe de ce matin a frappé un jour après que trois missiles de drones ont attaqué des bâtiments gouvernementaux à Moscou. Le maire de la ville, Sergueï Sobianine, a déclaré qu’il n’y avait pas eu de victimes, mais que les façades de deux tours de bureaux avaient été « légèrement endommagées ». Zelensky n’a ni confirmé ni nié que l’Ukraine était à l’origine des attentats, mais a déclaré dans son discours du soir : « Progressivement, la guerre revient sur le territoire de la Russie – dans ses centres symboliques et ses bases militaires, et c’est un événement inévitable, naturel et absolument processus équitable.’ Plus : Russie

Pendant ce temps, deux personnes dans la région partiellement occupée de Donetsk ont ​​été tuées dans une frappe d'artillerie ukrainienne, selon Denis Pushilin, le chef installé à Moscou de la province illégalement annexée. Pouchiline a déclaré qu'un bus avait également été touché lors du bombardement de la ville de Donetsk, la capitale régionale.

