Une frappe de missile russe fait au moins six morts dans la ville ukrainienne de Kryvyi Rih

Au moins six personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées après qu’une frappe de missile russe sur la ville ukrainienne de Kryvyi Rih a touché un immeuble et un entrepôt alimentaire lors des dernières attaques russes contre les centres urbains du pays.

Le missile, le seul des six tirés par les forces russes qui a réussi à percer les défenses aériennes de la ville natale du président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, dans le centre de l’Ukraine, a incendié les deux bâtiments à 03h20 heure locale (0120 BST) mardi.

Dans une courte déclaration publiée sur les réseaux sociaux, Zelenskiy a déclaré : « Malheureusement, il y a des morts et des blessés… Les terroristes ne seront jamais pardonnés et ils seront tenus pour responsables de chaque missile qu’ils lancent. »

Serhiy Lysak, le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, a rapporté qu’un immeuble d’appartements de cinq étages avait été détruit lors de la grève, laissant les gens piégés sous les décombres.

Le maire de Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, a déclaré que les missiles avaient atterri dans des zones qui n’avaient aucune valeur militaire.

Il a déclaré: «L’opération de sauvetage se poursuit dans deux installations qui ont été détruites après une frappe de missile russe. Il y a des décombres. Les endroits touchés par les missiles n’ont rien à voir avec des installations militaires. Un endroit est un immeuble d’appartements, l’autre est un entrepôt de nourriture.

Denise Brown, la coordinatrice humanitaire de l’ONU en Ukraine, a condamné l’attaque. « L’invasion de la Russie a, une fois de plus, coûté la vie et causé des souffrances au peuple ukrainien », a-t-elle déclaré. « Ce matin, une attaque contre Kryvyi Rih a touché un immeuble résidentiel, tuant et blessant de nombreux civils. Le droit international humanitaire est clair : les civils et les infrastructures civiles ne sont pas une cible.

Des images de la scène relayées par Zelenskiy sur sa chaîne Telegram montraient des pompiers luttant contre des incendies qui faisaient rage par les fenêtres brisées d’un immeuble avec des véhicules carbonisés et endommagés jonchant le sol à proximité.

Чергові ракети терористів, російські вбивці продовжують свою війну проти жит лових будинків, звичайних міст і людей. На жаль, є загиблі, є поранені. Рятувальна операція у Кривому Розі триває. Моїспівчуття усім, хто втратив рідних! Ніколи не буде прощення 🇷🇺 терористам, і за кожну… pic.twitter.com/0uxN8wyk8M — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 13 juin 2023

Mykhailo Podolyak, conseiller du chef de cabinet du président ukrainien, a déclaré que plus de 20 personnes avaient été blessées en plus des personnes tuées.

« Et ce genre de chose arrive tous les soirs », a-t-il déclaré. « Parce que la Fédération de Russie est en train de détruire l’Ukraine de manière flagrante.

« Je comprends qu’étant assis à des milliers de kilomètres de l’Ukraine, on puisse parler de « géopolitique », de « règlement » et du caractère indésirable de l’escalade pendant des mois. Et permettre le saccage du « monde russe ». Mais les décisions clés devront encore être prises – la Russie est vouée à perdre et à s’asseoir sur le banc des accusés.

La capitale ukrainienne, Kiev, et la ville du nord-est de Kharkiv ont également été attaquées par des missiles et des drones.

« Selon les premiers rapports, l’ennemi a utilisé des missiles de croisière Kh-101/555 », a déclaré l’administration militaire de la ville de Kiev. « Toutes les cibles ennemies dans l’espace aérien autour de Kiev ont été détectées et détruites avec succès », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’y avait aucune information immédiate sur les victimes ou les dégâts.

À Kharkiv, des infrastructures civiles ont été touchées par des drones, a déclaré le maire de la ville, Ihor Terekhov. « Selon les premiers rapports, une entreprise de services publics dans le district de Kyivskyi, ainsi qu’un entrepôt dans le district de Saltivskyi ont été endommagés. Un incendie s’est déclaré à la suite de l’explosion sur ce dernier », a-t-il précisé.

Des alertes aériennes ont également retenti dans l’oblast de Dnipropetrovsk et dans les régions voisines de Donetsk et de Poltava.

L’Ukraine a mené ces derniers jours sa contre-offensive tant attendue et dans son discours de lundi soir, Zelenskiy a affirmé que les forces ukrainiennes avaient réussi à reprendre plusieurs villages.

« Les combats sont durs, mais nous avançons, c’est très important », a-t-il déclaré. « Je remercie nos gars pour chaque drapeau ukrainien qui revient maintenant à sa place légitime dans les villages du territoire nouvellement désoccupé. »

Le ministère ukrainien de la Défense a déclaré que sept colonies avaient été libérées au cours de la dernière semaine de combats à Donetsk, dans l’est de l’Ukraine. « La superficie du territoire pris sous contrôle s’élevait à 90 kilomètres carrés », a déclaré le vice-ministre de la Défense.

Des sources ont rapporté que les troupes russes avaient lancé lundi une vaste contre-attaque contre les forces ukrainiennes, selon l’Institut pour l’étude de la guerre groupe de réflexion, reprenant potentiellement le village de Makarivka, à l’est de la ville de Donetsk.