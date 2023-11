Une frappe de missile russe a transformé la cérémonie de remise des médailles ukrainiennes en bain de sang

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

KIEV — Des membres de la 128e brigade d’assaut en montagne d’Ukraine se sont réunis vendredi matin pour une cérémonie de remise de médailles près de la ligne de front dans la région sud-est de Zaporizhzhia — poursuivant une tradition militaire remontant à l’époque soviétique, que les responsables ukrainiens avaient maintenue pour remonter le moral des troupes épuisées. “L’ère soviétique est revenue”, a déclaré un membre de la 128e brigade, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour décrire des événements sensibles. “Cela ressemblait à des scènes de films de propagande russe sur la Seconde Guerre mondiale, où des soldats se rangeaient en rangées, l’air glamour.”

Mais au lieu de célébrer la bravoure et le service des combattants, la cérémonie de remise des prix s’est transformée en bain de sang. Une frappe de missile russe a tué au moins 19 soldats présents, dont plusieurs officiers de haut rang et certains des meilleurs guerriers de la brigade. Beaucoup avaient retiré leur casque pour les débats et ont été blessés à la tête. Des dizaines d’autres ont été blessés.

“Lorsque l’attaque a eu lieu, il était difficile de dire combien de personnes avaient été blessées ou tuées”, a déclaré un deuxième membre de la brigade, qui a parlé à ses collègues après l’incident et a également requis l’anonymat. « Juste après le bombardement, 21 corps ont été dénombrés. On ne sait pas si tout le monde a survécu à l’hôpital.

L’attaque contre la 128e Brigade a déclenché une vague de critiques publiques sur les réseaux sociaux, inhabituelle pour l’Ukraine – une société qui minimise instinctivement les pertes sur le champ de bataille par patriotisme et par crainte d’alimenter la machine de propagande russe.

En effet, au départ, il n’y a eu aucune annonce publique de l’incident meurtrier, survenu dans le village de Zarichne, à environ 20 miles de la ligne de front.

La nouvelle de la frappe de missile a commencé à se répandre sur les réseaux sociaux plus tard vendredi et tout au long du week-end.

Dimanche, les médias ukrainiens ont rapporté l’attaque et le ministre ukrainien de la Défense, Rustem Umerov, a déclaré qu’une « tragédie » avait frappé la brigade, mais il n’a fourni aucun détail. Plus tard, la 128e Brigade a publié le bilan des morts sur sa page Facebook.

Alors que les frustrations liées à la guerre augmentent, l’impasse met Zelensky et le général Zaluzhny à l’épreuve

Le terrible bilan de la cérémonie, organisée en l’honneur de la Journée des forces de missiles et de l’artillerie ukrainiennes, a soulevé des questions brûlantes quant à la raison pour laquelle un événement public d’une telle envergure a eu lieu dans un endroit facilement visible par les drones russes et à portée de vue. Missiles russes.

Un missile russe, au nombre de deux selon certains, a frappé le rassemblement 10 minutes après le début de la cérémonie, vers 10 heures du matin.

Ces cérémonies de remise de médailles sont souvent de petite taille, avec peut-être 30 personnes présentes, et se déroulent dans un bunker ou une tranchée bien protégé. Le rassemblement de vendredi s’est toutefois déroulé dans un espace ouvert et a impliqué près de 100 personnes, dont beaucoup n’ont pas reçu de médailles, ont indiqué les membres de la brigade.

“Ils ont rassemblé des gens de toutes les unités, les meilleurs”, a déclaré un militaire ukrainien au courant de ce qui s’est passé. «Il y en avait 43 sur la liste [of those to receive medals].»

« En fait, il y avait beaucoup plus de personnes, car il fallait les transporter là-bas, et il y avait environ 20 véhicules », a-t-il déclaré.

Lundi, le Bureau national d’enquête d’Ukraine a annoncé l’ouverture d’une enquête pénale sur les circonstances de l’attaque, fondée sur le crime d’« attitude négligente d’un responsable militaire à l’égard de son service ».

Le premier membre de la brigade a déclaré que le lieu de la cérémonie était « constamment à portée des frappes de missiles balistiques et de tout ce qui vole de loin ».

Le missile a frappé une cour d’un bâtiment où se déroulait la cérémonie et la route à l’extérieur.

Notant les nombreuses blessures à la tête, le militaire a déclaré : « Les médecins ont déclaré qu’ils n’avaient pas vu quelque chose de pareil depuis le début de la guerre à grande échelle. »

Une brigade russe de frappe de missiles à Zaporizhzhia, selon l’Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a évoqué à plusieurs reprises ces derniers jours la cérémonie de grève, exprimant ses condoléances aux familles des victimes. Il s’agit « d’une tragédie qui aurait pu être évitée », a déclaré Zelensky dans son discours de dimanche soir.

Lundi, le président a personnellement annoncé que le commandant de la brigade, Dmytro Lysiuk, avait été suspendu pendant que l’enquête se poursuivait.

“La situation dans son ensemble est analysée minute par minute”, a déclaré Zelensky. «Et on découvrira exactement qui a violé les règles relatives à la sécurité des personnes dans la zone accessible à la reconnaissance aérienne ennemie. Il n’y aura aucune évasion de responsabilité.

La question principale est de savoir comment les Russes ont su cibler la cérémonie, ont déclaré les membres de la brigade.

“On ne sait toujours pas exactement ce qui s’est passé : si ce sont les locaux qui ont appelé et signalé qu’un groupe de personnes s’était rassemblé ou qu’il y a eu une fuite d’informations du quartier général interne des brigades”, a déclaré le premier membre de la brigade.

Mais la grève devait être planifiée à l’avance, a-t-il ajouté. “Vous ne pouvez pas lancer un missile en deux minutes ou en 15 minutes. Lorsque l’ennemi pointait un missile là-bas, il était parfaitement conscient qu’il y avait beaucoup de leadership et que ce serait un coup assez important”, a-t-il déclaré.

Il y avait également des rapports contradictoires sur qui avait planifié la cérémonie et à quelle heure elle était censée commencer. Certains ont déclaré que l’événement avait été retardé de 30 minutes, laissant les soldats debout dans la cour pendant une période prolongée. Lysiuk, le commandant de la brigade, est arrivé tard à la cérémonie, quelques minutes après l’impact du missile, a déclaré le deuxième membre de la brigade.

“Tout le monde est en colère contre le commandement”, a déclaré le membre de la deuxième brigade. «Ils auraient pu donner l’ordre de tout déplacer vers un autre endroit ou un abri. Déplacez tout et organisez la cérémonie là-bas.

“Pourquoi cela ne s’est pas produit, je ne sais pas”, a-t-il déclaré. “C’est juste de la stupidité militaire.”

Une grenade offerte dans un cadeau d’anniversaire tue un assistant du commandant en chef ukrainien

Cependant, même après l’attaque, certains responsables ont défendu la pratique consistant à remettre des médailles à proximité de la zone de combat. L’ancienne vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré que les cérémonies constituaient une « partie très importante » de la culture militaire.

“J’ai moi-même eu l’honneur de décerner des récompenses ministérielles et nationales à nos soldats en première ligne. C’est un moment très excitant pour tout le monde”, a écrit Maliar sur la plateforme de messagerie Telegram. De tels événements sont particulièrement significatifs, a-t-elle ajouté, car « cela se produit en présence de frères d’armes, et pas seuls ».

Les Russes auraient pu avoir connaissance de la cérémonie grâce à « une fuite d’informations par inadvertance » provoquée par « le facteur humain », a écrit Maliar.

« Comme la guerre à grande échelle dure depuis plus d’un an, le sentiment de danger s’est estompé pour beaucoup », écrit-elle. “Il est difficile pour une personne d’être constamment dans un état d’attention et de concentration accrue, au risque de mourir.”

Le militaire a toutefois déclaré que la pratique des cérémonies de style soviétique devait cesser immédiatement. “Les soldats, les militaires et les officiers ont peur que cela ne se fasse pas et que tout cela puisse se reproduire, à Dieu ne plaise”, a-t-il déclaré.

Le militaire a déclaré que si les proches des soldats n’avaient pas « poussé un cri » sur les réseaux sociaux après l’attaque, « alors personne ne l’aurait su ».

Après la grève, Viktor Mykyta, le gouverneur de la région du sud-ouest de la Transcarpatie, où est habituellement basée la 128e brigade, a annoncé une période de deuil de trois jours. Lundi, les habitants des deux plus grandes villes de la région, Oujgorod et Moukatchevo, ont organisé des veillées aux chandelles pour les victimes.

La 128e brigade de montagne rassemble cependant ses membres dans toute l’Ukraine. Mercredi, des dizaines de personnes se sont rassemblées dans une église du centre de Kiev pour assister aux funérailles de Mykyta Vlaskov, 25 ans, décédée lors de la grève.

Parmi les personnes en deuil se trouvaient un groupe de camarades de classe de Vlaskov, qui se connaissaient depuis la sixième année. Oleksii Herasymchuk, 25 ans, a déclaré que ses amis rencontraient Vlaskov à chaque fois qu’il revenait du front. La dernière fois, c’était le 18 août, a-t-il déclaré.

Herasymchuk a déclaré que 10 de leurs camarades de classe faisaient partie d’une discussion de groupe sur Telegram et que Vlaskov « répondait généralement assez rapidement à mes messages ».

“Je surveille de nombreuses chaînes d’information, c’est pourquoi je lui ai immédiatement envoyé un texto après l’annonce de l’attaque contre sa brigade”, a déclaré Herasymchuk. “Il n’a pas répondu et nous cherchions des nouvelles de lui depuis vendredi.” Dimanche, la mère de Vlaskov a annoncé à ses amis qu’il était décédé.

« En fait, il était talentueux, amusant et élégant. Il peignait », a déclaré Herasymchuk. L’attaque, a-t-il ajouté, « n’est pas seulement une tragédie pour cette brigade, mais pour toute l’Ukraine ».