Une frappe de missile de précision sur un café accueillant la veillée des soldats décime un village ukrainien

HROZA, Ukraine (AP) — Le café avait été fermé pendant la guerre mais a rouvert spécialement pour la veillée funèbre d’un soldat mort, et presque chaque foyer du village a envoyé quelqu’un pour pleurer le fils autochtone.

Lors du rassemblement en l’honneur d’Andrii Kozyr frappé par un missile de précision qui, selon les autorités ukrainiennes, avait été tiré par la Russie, Presque tous les foyers de Hroza, dans l’est de l’Ukraine, ont perdu quelqu’un. Le café a été détruit. Des familles entières périrent en un instant. Au total, 52 personnes sont mortes sur une population de 300 habitants. De nombreux villageois soupçonnent désormais qu’un local ait pu alerter les forces russes.

Vendredi, un jour après la grève, un engin de terrassement a agrandi le cimetière pour faire de la place à tous. Parmi les morts se trouvent un couple qui laisse derrière lui quatre enfants, un dirigeant communautaire et trois générations de la famille du soldat, dont sa femme, sa mère et son fils, qui ont également combattu pour l’Ukraine et avaient demandé l’autorisation d’assister aux funérailles organisées peu avant la veillée.

Il faudra peut-être des mois avant que l’ADN identifie la plupart des restes. Pour l’instant, les noms sont griffonnés sur des cartons ou des carrés de plastique blanc, et des ficelles marquent les limites des nouvelles tombes.

Seules six personnes présentes dans le café ont survécu et la ville tente de comprendre pourquoi et comment la veillée funèbre a été ciblée.

Comme une grande partie de la région à l’est de la capitale régionale de Kharkiv, Hroza était sous occupation russe pendant six mois, jusqu’en septembre 2022, date à laquelle Les troupes ukrainiennes ont libéré la zone.

Les habitants disent qu’il s’agit d’une zone strictement civile. Il n’y a jamais eu de base militaire, qu’elle soit russe ou ukrainienne. Ils ont déclaré que seuls les civils ou les membres de la famille étaient venus assister aux funérailles et à la veillée funèbre, et que les résidents étaient les seuls à pouvoir savoir où et quand cela avait lieu.

Les responsables ukrainiens ont déclaré qu’il s’agissait d’un missile de précision de type Iskander, qui aurait une précision de 5 à 7 mètres (yards).

Dmytro Chubenko, porte-parole du procureur régional, a déclaré que les enquêteurs cherchaient à savoir si quelqu’un du quartier avait transmis les coordonnées du café aux Russes – une trahison envers tous ceux qui sont actuellement en deuil à Hroza.

Beaucoup partagent ce soupçon, décrivant une frappe programmée pour tuer le maximum de personnes. La date des funérailles a été fixée il y a quelques semaines et l’heure a été partagée dans tout le village en fin de semaine dernière.

Valerii et Liubov Kozyr ont perdu leur fille et leur gendre dans l’attaque, ainsi que les parents de leur gendre, qui étaient leurs amis d’enfance. Cela fait d’eux les seuls tuteurs de trois de leurs quatre petits-enfants, âgés de 10 à 19 ans. Ils ont déclaré que le jeune de 19 ans avait été emmené en Russie pendant l’occupation et y était coincé.

Leur fille, Olha, a épousé Anatolii Panteleiev alors qu’elle n’avait que 16 ans. Ils étaient mariés depuis deux décennies et vivaient à côté de ses parents. Leur gendre était ami avec Andrii Kozyr et, bien qu’ils partagent le même nom de famille, il n’avait aucun lien de parenté avec le soldat décédé.

La Niva rouge du couple était toujours garée dans l’allée vendredi, mais leur maison était vide. Et le rituel matinal d’une tasse de café partagée entre générations a été brisé. Dans le couloir se trouvait un portrait d’Olha, pris il y a deux ans dans le café où elle mourrait plus tard.

Lorsque Liubov a entendu l’explosion, elle a couru dehors et a regardé vers la source du bruit.

« Les enfants sont partis. C’est tout, ils sont partis », a-t-elle dit à son mari. Valerii est allé au café à vélo mais a refusé de se laisser accompagner par sa femme. Ce qu’il a vu était insupportable, dit-il.

Cette nuit-là, les maisons situées le long de la rue principale du village étaient vides et non éclairées.

Tous les corps n’ont pas pu être identifiés. Valerii s’est néanmoins rendu au cimetière pour réserver une place, en marquant « Famille Panteleiev : 4 personnes » sur une pancarte en carton.

Les deux hommes se sont réunis vendredi dans une cour avec un ami qui avait perdu deux frères et sœurs dans l’attaque du missile, les hommes pleurant et maudissant la guerre. Ensuite, ils ont rappelé chaque personne qu’ils connaissaient et qui avait été tuée lors de la frappe. La liste était longue.

Plus loin dans la rue, Ksiusha Mukhovata, 15 ans, a séché les cours pour aller avec son frère aîné donner un échantillon d’ADN. Leurs parents étaient à la veillée, ainsi que leur grand-mère paternelle.

Le bureau où leur père enseignait en ligne depuis le bombardement de son école était encore parsemé de ses papiers. La grand-mère de Ksiusha, Tetiana Loukachova, a déclaré qu’elle avait toujours le sentiment que les maisons sombres reprendraient vie, comme si tout venait d’être figé dans le temps.

«J’ai à peine pleuré», a déclaré Ksiusha à propos de sa première nuit sans ses parents. «Nous avons regardé des photos sur l’ordinateur portable. J’ai essayé de dormir un peu.

Elle était assise par terre, entourée de photographies documentant des décennies de l’histoire de sa famille et du village. De temps en temps, elle prenait une nouvelle photo et montrait les visages souriants de personnes qui avaient un lien de parenté avec sa famille : « Celle-ci est morte » ou « Elle était là aussi ».

Lorsque l’explosion s’est produite, Ksiusha suivait un cours en ligne à l’école. Elle a immédiatement envoyé un message à sa meilleure amie, Alina, car elle était surprise que ses parents ne l’aient pas appelée, car elle était seule à la maison.

Dans un premier temps, son frère de 23 ans s’est rendu sur les lieux de l’attaque. Elle l’a suivi avec Alina, dont la mère et la sœur sont mortes dans l’explosion et dont la grand-mère est dans un état critique. Ksiusha marchait parmi la foule, essayant de concentrer son attention sur les visages de ceux qui étaient en vie.

Le soir venu, Ksiusha s’endormit dans la chambre de son frère. Pour atteindre la sienne, elle devrait traverser la pièce où dormaient ses parents.

« Je ne veux pas dormir là-bas », dit-elle.

Après la frappe du missile, la région de Kharkiv a déclaré une période de deuil et a ordonné la mise en berne des drapeaux.

Interrogé sur l’attaque contre Hroza, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que l’armée russe ne cible pas les civils, malgré de nombreuses preuves du contraire au cours de la guerre.

« Les frappes ciblent les infrastructures militaires et les emplacements des troupes », a déclaré Peskov.

Liubov Kozyr essaie toujours de comprendre ce que l’avenir pourrait lui réserver, à elle et à son mari. Ils s’attendaient à ce que leur fille et leur gendre soient là jusqu’à leurs vieux jours, aux côtés de ses parents, qui étaient amis et faisaient désormais partie de la famille.

Pour l’instant, « je garde mes pilules », a-t-elle déclaré. « Je les prends, calme-toi un peu. Je crie, je crie, puis je me calme.

Hinnant a rapporté de Paris.