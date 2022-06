Une frappe de missile à Kyiv ébranle les habitants après des semaines de silence

KYIV, Ukraine – Olha et son mari, Roman, se tenaient sur une plate-forme en béton, évitant soigneusement les débris et les éclats de verre, fixant le bâtiment fumant qui contenait l’appartement dans lequel ils ont emménagé il y a un an.

Un groupe de pompiers tentait d’éteindre un incendie qui avait détruit une partie de la structure, tandis que les secouristes transportaient une civière du huitième étage dans l’escalier.

Olha et Roman avaient choisi le quartier de Lukianivka à Kyiv parce qu’il était connu comme le “centre tranquille” de la capitale ukrainienne, a déclaré Olha, 32 ans.