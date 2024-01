Une frappe de drone tue 3 soldats américains en Jordanie, selon la Maison Blanche : mises à jour en direct

L’agence des Nations Unies qui fournit de l’aide aux Palestiniens est une bouée de sauvetage vitale dans la bande de Gaza depuis des générations – et c’était un point de discorde avec Israël bien avant que certains des employés de l’agence ne soient accusés d’être impliqués dans l’attaque menée par le Hamas le 7 octobre contre Israël.

Cette allégation, formulée par Israël, porte un coup sérieux à la réputation de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, généralement connu sous le nom d’UNRWA. Cette affirmation a été suivie d’effet à la fois par les Nations Unies, qui ont déclaré vendredi avoir licencié les travailleurs accusés et qu’elles enquêtaient, et par les États-Unis, qui ont déclaré qu’ils suspendaient une partie du financement de l’agence.

Voici un aperçu plus approfondi de l’organisation et de son travail.

Que fait l’UNRWA ?

L’UNRWA fournit une gamme de services sociaux aux personnes enregistrées comme réfugiés palestiniens dans les guerres entourant la formation d’Israël, ainsi qu’à leurs descendants à Gaza, en Cisjordanie occupée par Israël, en Jordanie, au Liban et en Syrie.

L’agence est particulièrement importante à Gaza, où vit la majeure partie de la population de plus de deux millions d’habitants. enregistrés comme réfugiés. Gaza est soumise depuis longtemps à un blocus israélien et le Hamas – considéré comme un groupe terroriste par une grande partie du monde – exerce le contrôle. Aucun gouvernement n’assume la responsabilité, même partielle, de la gouvernance du territoire, et l’Autorité palestinienne, qui exerce des pouvoirs limités en Cisjordanie, a été de fait expulsée de Gaza lors d’une lutte de pouvoir avec le Hamas en 2007.

L’UNRWA construit et gère des écoles, des cliniques médicales, des abris et des terrains de jeux sur tout le territoire. Elle fournit de la nourriture, une aide au logement et des prêts d’urgence et supervise même le ramassage des ordures. C’est l’un des plus grands employeurs de Gaza, avec 13 000 travailleurs, pour la plupart palestiniens, une rareté dans une enclave où près de la moitié des adultes sont au chômage.

« Essentiellement, au cours des dernières décennies, nous avons dirigé un gouvernement parallèle à Gaza », a déclaré Hector Sharp, chef du bureau juridique de l’agence, dans une interview en octobre.

Quelles sont les allégations contre l’UNRWA ?

Ce n’est pas tout à fait clair.

Les responsables de l’ONU et des États-Unis ont fait référence à des affirmations selon lesquelles certains employés de l’UNRWA auraient pu être « impliqués » dans les attaques du 7 octobre, mais n’ont pas précisé cette implication ni précisé si elle incluait l’une des pires atrocités commises ce jour-là.

Le Département d’État a fait référence à 12 employés accusés et licenciés – l’UNRWA n’a pas fourni de chiffre – mais on ne sait pas exactement quel type de travail ils effectuaient ni quel était leur niveau hiérarchique. Il reste également à voir si les enquêtes aboutiront à davantage d’allégations de ce type.

Quelle est la relation de l’UNRWA avec Israël ?

Israël accuse depuis longtemps l’UNRWA d’opérer en collusion avec le Hamas, de l’aider à endoctriner les habitants de Gaza avec de la propagande anti-israélienne et de fermer les yeux sur les militants du Hamas qui tirent des roquettes sur Israël et exploitent un vaste réseau de tunnels sur le territoire.

Le Hamas supervise le peu d’administration publique civile qui existe à Gaza, de sorte que les personnes et les agences sous son contrôle interagissent inévitablement avec l’agence, mais l’étendue et la nature de cette coopération ont fait l’objet de nombreuses revendications concurrentes.

Israël s’oppose également à ce que les personnes nées hors d’Israël soient qualifiées de réfugiés.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est allé jusqu’à accuser l’agence de perpétuer plutôt que d’atténuer le sort des Palestiniens et a appelé les Nations Unies à la dissoudre.

Les responsables israéliens accusent depuis longtemps les pays arabes de « vouloir que le problème des réfugiés palestiniens reste non résolu, afin qu’il y ait un rappel constant de la tragédie palestinienne », a déclaré Ahron Bregman, professeur principal au King’s College de Londres et spécialisé dans le conflit israélo-arabe. . « L’UNRWA, comme le voient les Israéliens, est un outil permettant de maintenir le problème des réfugiés palestiniens sans solution. »

Mais certains experts affirment qu’en dépit des remarques publiques hostiles, Israël, qui a occupé Gaza de 1967 à 2005, avait besoin de l’agence pour y assurer la stabilité. « En coulisses, Israël a souvent favorisé le travail de l’UNRWA », a déclaré Anne Irfan, experte en droits des réfugiés palestiniens à l’University College de Londres.

Pourquoi l’UNRWA a-t-il été créé ?

L’UNRWA a été créé en 1949 pour aider quelque 700 000 Palestiniens qui ont fui ou ont été expulsés d’Israël au cours des guerres qui ont entouré sa création et auxquels Israël avait interdit de revenir.

Beaucoup se sont installés dans des camps de réfugiés que l’agence a contribué à créer, et qui sont depuis devenus des zones urbaines bâties et pour la plupart pauvres.

Les Palestiniens sont le seul groupe de réfugiés dont le soutien n’est pas pris en charge dans le cadre du mandat global du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

L’UNRWA est financé presque entièrement par des dons volontaires des États membres de l’ONU, les États-Unis et les pays de l’Union européenne fournissant l’essentiel du financement.

L’agence, qui a déclaré qu’elle manquait de fonds avant même le début de la guerre actuelle, a appelé à une injection massive d’argent pour répondre aux besoins supplémentaires.

Quel a été le rôle de l’UNRWA pendant cette guerre ?

Depuis qu’Israël a commencé sa campagne de bombardements et son invasion terrestre en représailles à l’attaque du 7 octobre, l’UNRWA a assumé la responsabilité principale d’essayer d’abriter les Gazaouis déplacés de leurs foyers – qui représentent désormais près de 90 pour cent de la population.

L’agence a transformé ses écoles, cliniques et bureaux en abris d’urgence devenus très surpeuplés, et a également installé de vastes camps de tentes. Elle a également été fortement impliquée dans la distribution de nourriture, d’eau et de médicaments qui font cruellement défaut.

Il a également partagé les souffrances de la population de Gaza, où le ministère de la Santé affirme que plus de 25 000 personnes ont été tuées pendant la guerre. L’agence affirme que 152 de ses employés figurent parmi les morts et que 141 de ses installations ont été endommagées ou détruites.

Megan Specia et Ben Hubbard rapports contribués.