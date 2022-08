Une frappe de drone sur al-Zawahiri confronte les talibans à une réaction nationaliste

Alors que les talibans se préparaient à célébrer leur première année au pouvoir plus tard ce mois-ci, l’attaque a déclenché une réaction nationaliste contre le régime assiégé chez eux et des commentaires narquois sur les réseaux sociaux appelant à la vengeance contre les États-Unis.

L’assassinat d’al-Zawahiri, héros des groupes militants islamistes mais terroriste longtemps recherché en Occident, a également cristallisé la lutte en cours entre les factions modérées et dures au sein du régime taliban. Plusieurs dirigeants du réseau radical Haqqani, longtemps dénoncés par les responsables américains pour avoir dirigé des attentats terroristes de grande envergure, occupent des postes importants au sein du régime.

Maintenant, selon certains analystes afghans et américains, la frappe de drones pourrait durcir les attitudes des talibans et pousser le régime vers une adhésion ouverte aux forces extrémistes auxquelles il s’est engagé à renoncer dans son accord de paix de 2020 avec les États-Unis.

“Les talibans sont actuellement en grande difficulté politique et ils vont subir des pressions pour riposter. La relation qu’ils entretiennent avec al-Qaïda et d’autres groupes djihadistes reste très forte », a déclaré Asfandyar Mir, expert de l’extrémisme islamique à l’Institut américain pour la paix à Washington. “Je pense que nous devrions nous préparer à l’impact.”

Mir a noté que si les responsables talibans espéraient obtenir une reconnaissance internationale et accéder à plus de 9 milliards de dollars d’actifs gelés par l’administration Biden, le chef religieux suprême du groupe, Hibatullah Akhundzada, a déclaré catégoriquement lors d’un conclave national en mai : « Nous sont dans un choc des civilisations avec l’Occident.

Il y a ici une animosité profonde envers les États-Unis, qui s’est intensifiée après le retrait des troupes américaines l’année dernière et l’effondrement de l’économie de guerre, laissant des millions d’Afghans sans emploi. Lorsque les responsables afghans ont confirmé tardivement qu’un drone américain avait tué le chef d’Al-Qaïda, après avoir d’abord insisté sur le fait que la frappe était une attaque à la roquette inoffensive, de nombreux Afghans étaient furieux.

«Nous avons déjà tellement de soucis. Pendant toute une année, il n’y a eu aucun emploi, aucun commerce, aucune activité. Mais au moins, les combats étaient terminés. Les talibans étaient aux commandes et la sécurité était bonne », a déclaré un habitant du quartier de Sherpur, où le drone a frappé, qui s’est fait appeler Hakimullah. “Maintenant, tout à coup, cette attaque se produit, et tout le monde a de nouveau peur.”

Beaucoup d’Afghans semblent en savoir peu sur al-Zawahiri ou al-Qaïda. C’est en partie parce qu’un si grand nombre d’entre eux sont nés après les attentats du 11 septembre 2001, qui, selon les responsables américains, ont été orchestrés par al-Zawahiri et ses associés, et en partie parce que les combattants d’al-Qaïda qui ont uni leurs forces aux talibans sont des Moyen-Orientaux dont la présence en Afghanistan a toujours été discrète.

Jusqu’à présent, les gens ici étaient beaucoup plus concentrés sur la menace posée par un autre mouvement extrémiste musulman sunnite, connu sous le nom d’État islamique-Khorasan ou ISIS-K. Le groupe a par le passé bombardé à plusieurs reprises des mosquées, des écoles et d’autres sites à Kaboul, en particulier lors de la fête musulmane chiite de Muharram, qui a débuté cette semaine.

Parmi les plus consternés par la tournure des événements figurent les civils afghans qui ont tenté de nouer des relations de travail avec les nouvelles autorités talibanes, les encourageant à développer des politiques de gouvernement modérées et pratiques plutôt que de se concentrer exclusivement sur la religion.

Faiz Zaland, qui enseigne la gouvernance et les sciences politiques à l’Université de Kaboul, a exprimé sa frustration envers les talibans pour ne pas avoir anticipé les risques d’amener al-Zawahiri dans la capitale et craint que l’attaque américaine ait réduit les chances des éléments modérés du régime de rivaliser avec les personnalités religieuses de la ligne dure au sommet.

“Les talibans sont coincés maintenant, et c’est de leur faute”, a-t-il déclaré. “Cela va saper les réalisations de leur première année, et les gens qui s’en soucient se sentent trahis et effrayés.”