Une frappe de drone américain tue le chef d’Al-Qaïda Ayman al-Zawahri, selon des sources

Une frappe de drone américain en Afghanistan ce week-end a tué Ayman al-Zawahri, qui a pris la tête d’Al-Qaïda après la mort d’Oussama ben Laden lors d’un raid américain. Le président Joe Biden devait annoncer le meurtre lundi, offrant une victoire significative dans la lutte contre le terrorisme à peine 11 mois après que les troupes américaines aient quitté le pays après une guerre de deux décennies.

La frappe, menée par la Central Intelligence Agency, a été confirmée par cinq personnes proches du dossier qui ont parlé sous couvert d’anonymat avant que Biden ne soit chargé d’informer le peuple américain des détails de l’opération dans une adresse à 19h30 HE. à la nation.

Les responsables actuels et anciens ont commencé à entendre dimanche après-midi qu’al-Zawahri avait été tué dans une frappe de drone, mais l’administration a retardé la publication de l’information jusqu’à ce que sa mort puisse être confirmée, selon une personne.

Les responsables de la Maison Blanche ont refusé de confirmer qu’al-Zawahri avait été tué, mais ont noté dans un communiqué que les États-Unis avaient mené une opération antiterroriste “réussie” contre une cible importante d’Al-Qaïda, ajoutant qu'”il n’y avait pas eu de victimes civiles”.

La maison dans laquelle al-Zawahri se trouvait lorsqu’il a été tué appartenait à un haut responsable du chef taliban Sirajuddin Haqqani, selon un haut responsable du renseignement. Le responsable a également ajouté qu’une équipe au sol de la CIA et une reconnaissance aérienne menée après l’attaque du drone ont confirmé la mort d’al-Zawahri.

L’adjoint de Ben Laden a façonné Al-Qaïda

La mort d’al-Zawahri élimine la figure qui a façonné al-Qaïda plus que quiconque, d’abord en tant qu’adjoint de Ben Laden depuis 1998, puis en tant que son successeur.

Ensemble, les deux ont détourné les armes du mouvement djihadiste pour viser les États-Unis, perpétrant les attentats terroristes du 11 septembre 2001, les plus meurtriers jamais perpétrés sur le sol américain.

Les attaques contre le World Trade Center et le Pentagone ont fait de Ben Laden l’ennemi numéro 1 aux États-Unis, mais il n’aurait probablement jamais pu le faire sans son adjoint, qui a apporté les tactiques et les compétences organisationnelles nécessaires pour forger des militants dans un réseau de cellules. dans les pays du monde entier.

Le lien entre les deux a été forgé à la fin des années 1980, quand al-Zawahri aurait soigné le millionnaire saoudien dans les grottes d’Afghanistan alors que les bombardements soviétiques secouaient les montagnes autour d’eux.

Al-Zawahri, sur la liste des terroristes les plus recherchés du FBI, avait une prime de 25 millions de dollars américains sur sa tête pour toute information pouvant être utilisée pour le tuer ou le capturer.

Al-Zawahri parle dans cette image tirée d’une vidéo publiée en avril 2006. Il a pris la tête d’Al-Qaïda après la mort de Ben Laden lors d’un raid américain en 2011. (Reuters)

Biden s’exprimera depuis le balcon de la Maison Blanche

Biden prévoyait de parler depuis le balcon de la salle bleue de la Maison Blanche car il reste isolé dans la résidence alors qu’il continue d’être testé positif au COVID-19.

Les photos de l’époque des attentats du 11 septembre montraient souvent le médecin égyptien portant des lunettes assis à côté de Ben Laden. Al-Zawahri a fusionné son groupe de militants égyptiens avec Al-Qaïda de Ben Laden dans les années 1990.

Al-Zawahri, à gauche, et Ben Laden, au centre, sont vus en Afghanistan en mai 1998. Des sources ont déclaré à l’AP lundi que l’attaque par drone en Afghanistan avait été menée par la Central Intelligence Agency ce week-end. (Getty Images)

“Le fort contingent d’Égyptiens a appliqué le savoir-faire organisationnel, l’expertise financière et l’expérience militaire pour mener un djihad violent contre des dirigeants que les combattants considéraient comme non islamiques et leurs patrons, en particulier les États-Unis”, a écrit Steven A. Cook pour le Council on Foreign Relations l’année dernière.

S’exprimant le 31 août 2021, après le départ des dernières troupes américaines d’Afghanistan, Biden a déclaré que les États-Unis ne relâcheraient pas leur lutte contre le terrorisme dans ce pays ou ailleurs.

“Nous maintiendrons la lutte contre le terrorisme en Afghanistan et dans d’autres pays”, a-t-il déclaré. “Nous n’avons tout simplement pas besoin de mener une guerre terrestre pour le faire.”

Prévoyant la frappe qui se produirait 11 mois plus tard, Biden a déclaré à l’époque : « Nous avons ce qu’on appelle des capacités transhorizon, ce qui signifie que nous pouvons frapper des terroristes et des cibles sans bottes américaines au sol – ou très peu, si nécessaire. “

REGARDER | Les États-Unis marquent la fin de la guerre en Afghanistan : Les États-Unis marquent la fin de la guerre en Afghanistan Le président américain Joe Biden a marqué la fin de la guerre de 20 ans en Afghanistan en défendant la décision de sortir alors que les critiques s’inquiètent d’un vide de pouvoir qui pourrait permettre à d’autres organisations terroristes de s’implanter.

Il y a eu des rumeurs de la mort d’al-Zawahri pendant plusieurs années. Mais une vidéo a fait surface en avril du chef d’Al-Qaïda faisant l’éloge d’une femme musulmane indienne qui avait défié l’interdiction de porter un hijab ou un foulard. Cette séquence était la première preuve depuis des mois qu’il était toujours en vie.

Une déclaration du gouvernement taliban afghan a confirmé la frappe aérienne, mais n’a pas mentionné al-Zawahri ni aucune autre victime.

Il a déclaré qu’il “condamne fermement cette attaque et la qualifie de violation claire des principes internationaux et de l’accord de Doha”, le pacte américain de 2020 avec les talibans qui a conduit au retrait des forces américaines.

« De telles actions sont une répétition des expériences ratées des 20 dernières années et vont à l’encontre des intérêts des États-Unis d’Amérique, de l’Afghanistan et de la région », indique le communiqué.