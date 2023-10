Une frappe dans la région de Kharkiv, au nord-est de l’Ukraine, fait au moins 49 morts

Les premiers rapports indiquaient qu’un missile avait touché une épicerie et un café dans le village de Hroza, à environ 32 kilomètres de la ville de Kupyansk, qui a fait l’objet d’une féroce offensive militaire russe alors que les forces ukrainiennes tentent d’expulser les forces d’occupation russes ailleurs dans le pays. le devant.

KIEV — Au moins 50 personnes ont été tuées jeudi dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine, dans ce qui semble être l’une des frappes de missiles les plus meurtrières de la guerre, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le qualifiant d’« attaque terroriste pleinement délibérée » de la Russie.

Parmi les morts figurent un enfant de 6 ans, a déclaré le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleh Synyehubov, ajoutant que six autres personnes avaient été blessées.

Des vidéos non vérifiées de la scène montraient des rangées de corps brûlés gisant dans l’herbe. Le village tout entier a été invité à la cérémonie commémorative, a indiqué le responsable de l’application des lois.

Zelensky, qui participait jeudi à un sommet de la Communauté politique européenne à Grenade, en Espagne, a écrit dans un post Instagram : « Maintenant, nous discutons avec les dirigeants européens, en particulier, du renforcement de notre défense aérienne, du renforcement de nos guerriers et de la fourniture de nos moyens. protection du pays contre le terrorisme.

« Il y aura des représailles contre les terroristes », a-t-il ajouté. « Une solution absolument juste et puissante. »

Les responsables ukrainiens ont déclaré que Moscou tentait depuis des mois de gagner du terrain vers Koupyansk, une petite ville située à seulement 48 kilomètres de la frontière russe et bordée de routes et de voies ferrées stratégiques, dont une ligne de train qui atteint la frontière russe.

Les forces russes ont occupé la ville pendant six mois l’année dernière avant que l’Ukraine ne la reprenne il y a environ un an. L’offensive russe dans la région pourrait également avoir pour objectif de détourner les ressources militaires ukrainiennes de la ligne de front au sud et à l’est, où Kiev a lancé une contre-offensive contre les troupes russes d’occupation.