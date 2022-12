Une frappe américaine tue 6 militants d’al-Shabaab en Somalie

CNN

Les États-Unis ont mené une frappe en Somalie qui a tué six militants d’al-Shabaab vendredi, a indiqué le Commandement américain pour l’Afrique dans un communiqué.

La frappe était en «légitime défense», selon le commandement, ou AFRICOM, et elle a été menée à la demande du gouvernement somalien. Selon une première évaluation, aucun civil n’a été tué ou blessé, a indiqué l’AFRICOM.

Il s’agissait de la troisième frappe de ce type en 10 jours, et elle s’est produite dans la même région de la Somalie près de la ville de Cadale, à environ 150 miles au nord-est de la capitale Mogadiscio.

Le premier a eu lieu le 14 décembre et l’AFRICOM a déclaré que sept militants d’al-Shabaab avaient été tués. La deuxième frappe a eu lieu trois jours plus tard et a tué huit militants d’al-Shabaab.

“Al-Shabaab est le réseau d’Al-Qaïda le plus vaste et le plus meurtrier au monde et a prouvé à la fois sa volonté et sa capacité à attaquer les civils somaliens, est-africains et américains”, a déclaré l’AFRICOM dans le communiqué.

Les États-Unis ont fourni un soutien continu au gouvernement somalien depuis que le président Joe Biden a approuvé en mai une demande du Pentagone de redéployer les troupes américaines dans la région pour tenter de contrer le groupe terroriste. L’approbation d’envoyer moins de 500 soldats était un renversement de la décision de l’ancien président Donald Trump de retirer toutes les troupes américaines du pays en 2020.