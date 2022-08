Une frappe aérienne turque tue trois soldats syriens – médias

Damas aurait ciblé des sites militaires turcs en réponse

Des frappes aériennes turques ont tué mardi trois soldats syriens dans la campagne près d’Alep, a rapporté le réseau d’information syrien SANA. Les forces syriennes ont réagi en frappant des sites militaires turcs, faisant un nombre indéterminé de victimes, a indiqué le média.

Trois soldats ont été tués dans les frappes et six autres blessés, a rapporté SANA, citant des sources militaires. Selon ces sources, les forces armées syriennes “ont répondu à l’agression, ciblant les sites d’occupation et les détruisant, causant des pertes humaines et matérielles.”

Plusieurs sites appartenant à des militants antigouvernementaux soutenus par la Turquie ont également été touchés en représailles, poursuit le rapport.

“Avec l’intensification des provocations pratiquées par le régime turc et les attaques répétées sur différentes zones du territoire syrien, nous affirmons que toute attaque contre n’importe quel point militaire de nos forces armées se heurtera à une réponse directe et immédiate sur tous les fronts”, a déclaré la source militaire.

Lire la suite Trois morts dans des frappes aériennes israéliennes, selon la Syrie

Des groupes militants parrainés par Ankara occupent de vastes étendues de territoire dans le nord de la Syrie, et la Turquie mène régulièrement des offensives contre les milices kurdes dans cette région. Les alliés de la Turquie, l’armée nationale syrienne, et ses principaux ennemis, les YPG kurdes, s’opposent tous deux au gouvernement de Bashar Assad.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a promis à plusieurs reprises d’établir un 30-kilomètre “zone de sécurité” de l’autre côté de sa frontière avec la Syrie. Plus tôt ce mois-ci, il a déclaré que les forces turques lanceraient bientôt une opération pour “débarrassez les dernières zones où l’organisation terroriste niche en Syrie”, faisant référence à des terres du côté syrien de la frontière toujours détenues par les YPG.

Plus tôt mardi, le ministère turc de la Défense a déclaré qu’il avait “neutralisé” 13 terroristes près de la frontière en représailles à une attaque au mortier contre un avant-poste frontalier, et que “Les opérations se poursuivent dans la région.” Dans une annonce séparée sur Twitterle ministère a déclaré que ses forces mécanisées avaient tué cinq combattants kurdes.