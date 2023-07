Une frappe aérienne russe frappe une école et fait 4 morts lors de la distribution d’aide, selon l’Ukraine

Une frappe aérienne russe sur un bâtiment scolaire ukrainien a tué quatre civils adultes alors qu’ils se rassemblaient pour distribuer de l’aide humanitaire, a annoncé lundi l’Ukraine.

Le gouverneur Yuriy Malashko de la région de Zaporizhzhia a déclaré l’attaque « un crime de guerre ». Il a ajouté que les personnes tuées dans l’attaque étaient trois femmes et un homme, tous dans la quarantaine.

Malashko a attribué l’attaque non pas à un missile mais à une bombe aérienne guidée, une méthode d’attaque de plus en plus courante à mesure que l’approvisionnement en missiles de la Russie diminue.

Alors que la Russie nie catégoriquement cibler des civils, ses missiles ont touché des dizaines de bâtiments résidentiels et d’autres cibles non militaires un an et cinq mois après le début de l’invasion.

Les forces russes ont lancé vague après vague de missiles et de drones suicides contre la capitale Kiev et d’autres grandes villes. Cependant, les forces ukrainiennes sont devenues aptes à abattre de telles attaques, en grande partie grâce à la fourniture de systèmes de défense aérienne par les États-Unis et d’autres pays occidentaux.

En conséquence, les enquêteurs ukrainiens ont trouvé de plus en plus d’exemples de Russie larguant des bombes plus anciennes, certaines d’environ 1 100 livres. Les explosifs de basse technologie contournent facilement les défenses aériennes modernes comme les systèmes de missiles Patriot fabriqués aux États-Unis qui sont conçus pour contrer les missiles et les drones à longue portée.

Les bombes russes, ressuscitées des réserves de munitions de l’époque de la guerre froide, présentent deux avantages majeurs par rapport aux missiles en ce sens qu’elles n’ont pas de système de propulsion pour les défenses aériennes à suivre et qu’elles restent en l’air pendant à peine une minute.

L’attentat de lundi survient alors que le président Biden s’apprête à défendre sa décision de livrer des armes à sous-munitions aux forces ukrainiennes lors d’un sommet de l’OTAN plus tard cette semaine. Biden soutient que cette décision est nécessaire en raison de la diminution de l’offre de munitions traditionnelles de 155 millimètres.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak, qui a rencontré Biden lundi, s’est toutefois opposé à cette décision. Sunak a déclaré que le Royaume-Uni avait signé un accord sur les armes contre l’utilisation d’armes à sous-munitions et ne participerait pas à leur fourniture aux forces ukrainiennes, bien qu’il continuerait à envoyer d’autres aides.

Les armes à sous-munitions, tirées de l’artillerie, représentent une plus grande menace de victimes civiles, et les petits explosifs sont susceptibles de s’enfoncer dans le sol sans exploser pendant des années, créant une menace potentielle d’après-guerre.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.