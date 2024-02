Une frappe aérienne menée lors du sauvetage d’otages israéliens anéantit la famille de Rafah

RAFAH, Bande de Gaza — Ibrahim Hasouna se promenait péniblement sur les décombres de la maison détruite, soulignant les endroits où s’étaient déroulés des moments en famille – là où dormaient sa mère et sa belle-sœur, où il jouait avec ses nièces de 5 ans, où il a aidé son neveu de 1 an à faire ses premiers pas.

Toute sa famille était désormais morte : ses parents, ses deux frères, ainsi que la femme et les trois enfants de l’un de ces frères. La maison a été réduite en ruines sous le barrage de frappes aériennes qui avions de combat israéliens infligés à Rafah avant l’aube lundi pour couvrir les troupes qui secouraient deux otages ailleurs dans la ville, à la frontière sud de Gaza.













Au moins 74 Palestiniensniens ont été tués dans le bombardement, qui a détruit de vastes étendues de bâtiments et de tentes abritant des familles qui avaient fui vers Rafah depuis Gaza.

Parmi les morts figurent 27 enfants et 22 femmes, selon le Centre palestinien pour les droits de l’homme, dont les chercheurs ont dressé la liste des hôpitaux de Rafah. L’offensive israélienne a fait de lourdes victimes parmi les femmes et les enfants, avec plus de 12 300 enfants et jeunes adolescents palestiniens tués dans le conflit, le ministère de la Santé de Gaza a déclaré lundi.















Ibrahim, 30 ans, ses parents et ses frères sont arrivés à Rafah un mois plus tôt, la dernière de leurs multiples tentatives pour échapper aux combats après avoir fui leurs maisons dans le nord de Gaza. Ils ont loué une petite maison à un étage du côté est de Rafah.

« J’étais proche d’eux », a déclaré Ibrahim à propos des enfants de son frère aîné Karam. Dans la maison, il jouait aux cartes ou jouait à cache-cache avec eux pour les distraire de la guerre, a-t-il déclaré. Les jumelles, Suzan et Sedra, demandaient souvent si elles iraient à la maternelle et si leur professeur de maternelle était vivant ou mort, a-t-il déclaré.

Les grèves sont arrivées dans un moment de joie. Les familles venaient de recevoir trois poulets – les premiers qu’elles auraient à manger depuis le début de la guerre, il y a plus de quatre mois.

« Les enfants étaient ravis », a déclaré Ibrahim. La famille en avait assez de la nourriture en conserve, qui était la principale chose qu’elle avait pu obtenir sous le siège israélien qui n’a permis qu’une aide humanitaire au compte-goutte à arriver à Gaza.

Ils avaient prévu de manger le poulet dimanche soir. Mais pendant la journée, Ibrahim est allé rendre visite à un ami de l’autre côté de Rafah, qui l’a convaincu de passer la nuit. Ibrahim a appelé chez lui et ils ont décidé de reporter le précieux repas pour qu’il ne le manque pas. La mère d’Ibrahim, Suzan, a mis les poulets dans le réfrigérateur du voisin.















Peu après 2 heures du matin lundi, Ibrahim a commencé à recevoir des appels d’amis lui disant que des grèves avaient eu lieu dans le quartier où résidait sa famille. Incapable de les joindre par téléphone, il est rentré chez lui à pied et en moto. Il a constaté des destructions massives, a-t-il déclaré.

La première chose qu’il a vue était le bras d’une femme qui avait été lancé de l’autre côté de la rue jusqu’à la porte d’une mosquée voisine. C’était celui de sa mère. Il a fouillé les décombres et a arraché des parties du corps.

Plus tard, il s’est rendu à l’hôpital Youssef Najjar et a identifié les corps de sa mère et de son père, Fawzi, ingénieur. Il a pu identifier les restes méconnaissables de son jeune frère Mohammed uniquement grâce à ses vêtements, de sa nièce Suzan grâce à ses boucles d’oreilles et à un bracelet – un bracelet pour lequel elle se disputait tout le temps avec sa sœur, a déclaré Ibrahim.

Il a parlé mardi alors qu’il se promenait parmi les décombres de la maison. Il se souvient que le bruit des enfants le matin le réveillait, mais « leurs bruits me réconfortaient ».

Il a montré une partie de l’épave. Là, il a dit qu’il s’asseyait avec son neveu Malek « pour se prélasser au soleil et le promener un peu. Pour marcher un peu et avoir le sens de la vie.















Israël a déclaré que le bombardement visait à couvrir ses troupes alors qu’elles extrayaient deux otages israéliens d’un appartement et retournaient hors de Gaza. L’armée n’a pas expliqué pourquoi des sites spécifiques de Rafah ont été ciblés par le barrage, mais les responsables israéliens ont accusé le Hamas d’avoir causé des pertes civiles en opérant au cœur des zones résidentielles.

L’ampleur de l’effusion de sang provoquée par le raid a accru les craintes quant à ce qui pourrait arriver si Israël mettait à exécution sa promesse d’attaquer Rafah dans sa campagne visant à détruire le Hamas. La ville et ses environs abritent désormais plus de la moitié de la population totale de la bande de Gaza, soit 2,3 millions d’habitants, après que des centaines de milliers de personnes y ont trouvé refuge.

La campagne israélienne à Gaza a déjà tué plus de 28 000 Palestiniens, dont plus de 70 % de femmes et d’enfants, selon le ministère de la Santé de Gaza. Le décompte ne fait pas de distinction entre civils et combattants.

Israël s’est engagé à déraciner le Hamas de Gaza et à obtenir le retour de plus de 100 otages toujours aux mains du groupe après les attaques du 7 octobre au cours desquelles des militants ont tué quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils.