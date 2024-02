Une frappe aérienne menée lors du sauvetage d’otages israéliens anéantit la famille de Rafah

RAFAH, Bande de Gaza — Ibrahim Hasouna se promenait péniblement sur les décombres de la maison détruite, soulignant les endroits où s’étaient déroulés des moments en famille – là où dormaient sa mère et sa belle-sœur, où il jouait avec ses nièces de 5 ans, où il a aidé son neveu de 1 an à faire ses premiers pas.

Parmi les morts figurent 27 enfants et 22 femmes, selon le Centre palestinien pour les droits de l’homme, dont les chercheurs ont dressé la liste des hôpitaux de Rafah. L’offensive israélienne a fait de lourdes victimes parmi les femmes et les enfants, avec plus de 12 300 enfants et jeunes adolescents palestiniens tués dans le conflit, le ministère de la Santé de Gaza a déclaré lundi.