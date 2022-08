Une frappe aérienne israélienne tue le 2e commandant du Jihad islamique

GAZA CITY, Bande de Gaza (AP) – Le groupe militant du Jihad islamique palestinien a déclaré qu’une frappe aérienne israélienne a tué samedi son commandant en chef pour le sud de la bande de Gaza, un jour après qu’Israël a tué le commandant du groupe soutenu par l’Iran pour le nord de Gaza lors d’un raid aérien qui déclenché le pire conflit transfrontalier entre Israël et des militants palestiniens depuis la fin d’une guerre de 11 jours en 2021.

Les Brigades Al-Quda du Jihad islamique ont confirmé dimanche que la frappe aérienne dans la ville de Rafah, dans le sud de Gaza, avait tué Khaled Mansour, le commandant, et deux autres militants. Il a indiqué que cinq autres civils, dont un enfant et trois femmes, ont également été tués lors de la frappe aérienne qui a rasé plusieurs maisons à Rafah.

Tard samedi, le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 24 personnes avaient été tuées jusqu’à présent dans la bande côtière, dont six enfants. Le nombre n’inclut probablement pas tous ceux qui ont été tués lors de la frappe aérienne de Rafah, car les intervenants de la défense civile cherchaient toujours des corps et des survivants sous les décombres.

Pour l’instant, les deux commandants les plus haut gradés du Jihad islamique et plusieurs autres militants sont parmi les morts. Israël estime que ses frappes aériennes ont tué environ 15 militants.

Les militants du Jihad islamique ont continué à tirer des roquettes vers Israël et l’armée israélienne a poursuivi ses frappes aériennes sur Gaza, bien que l’intensité des échanges ait diminué dans les premières heures de dimanche.

Les combats ont commencé avec le meurtre par Israël d’un haut commandant du Jihad islamique vendredi lors d’une vague de frappes qui, selon Israël, visaient à empêcher une attaque imminente.

Le Hamas, le plus grand groupe militant qui dirige Gaza, semble rester en marge du conflit pour le moment, limitant sa réponse. Israël et le Hamas ont mené une guerre il y a à peine un an, l’un des quatre conflits majeurs et plusieurs petites batailles au cours des 15 dernières années qui ont fait payer un lourd tribut aux 2 millions d’habitants palestiniens du territoire appauvri.

La question de savoir si le Hamas continuera à rester en dehors du combat dépend en partie du degré de punition qu’Israël inflige à Gaza alors que les tirs de roquettes se poursuivent.

L’armée israélienne a déclaré qu’une roquette tirée par des militants palestiniens avait tué des civils, dont des enfants, samedi soir dans la ville de Jabaliya, dans le nord de Gaza. L’armée a déclaré avoir enquêté sur l’incident et conclu “sans aucun doute” qu’il avait été causé par un raté de la part du Jihad islamique. Il n’y a eu aucun commentaire palestinien officiel sur l’incident.

Un travailleur médical palestinien qui n’était pas autorisé à informer les médias et s’est exprimé sous couvert d’anonymat a déclaré que l’explosion avait tué au moins six personnes, dont trois enfants.

Les frappes aériennes israéliennes samedi ont tué une femme de 75 ans et en ont blessé six autres alors qu’elles se préparaient à se rendre à un mariage. Des frappes aériennes ont également détruit plusieurs maisons dans la bande de Gaza, dont certaines appartenaient à des membres du Jihad islamique.

L’unique centrale électrique de Gaza s’est arrêtée à midi samedi en raison d’un manque de carburant. Israël a maintenu ses points de passage vers Gaza fermés depuis mardi. Avec la nouvelle perturbation, les Gazaouis ne peuvent utiliser que quatre heures d’électricité par jour, augmentant leur dépendance à l’égard des générateurs privés et aggravant la crise d’électricité chronique du territoire au milieu de la chaleur estivale maximale.

Fares Akram, Associated Press