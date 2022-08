Une frappe aérienne israélienne tue le 2e commandant du Jihad islamique

Une frappe aérienne israélienne a tué un haut commandant du groupe militant palestinien Jihad islamique, ont annoncé dimanche les autorités, leur deuxième chef à être tué au milieu d’un conflit transfrontalier qui s’intensifie.

Le meurtre samedi soir de Khaled Mansour, qui dirigeait les opérations du Jihad islamique soutenu par l’Iran dans le sud de la bande de Gaza, est survenu un jour après qu’une autre frappe israélienne a tué le commandant du militant dans le nord. Déjà, les combats ont tué au moins 29 Palestiniens, a déclaré le ministère de la Santé de Gaza, et vu des centaines de roquettes tirées vers Israël dans la pire violence entre Israël et des militants palestiniens depuis la fin d’une guerre de 11 jours en 2021.

Le Premier ministre israélien Yair Lapid a déclaré que l’armée continuerait à frapper des cibles dans la bande de Gaza “de manière précise et responsable afin de réduire au minimum les dommages causés aux non-combattants. L’opération se poursuivra aussi longtemps que nécessaire”.

Pendant ce temps, les tensions pourraient s’intensifier alors que les Juifs marquent un jour saint qui verra les législateurs israéliens ultra-nationalistes visiter un lieu saint sensible à Jérusalem, connu des Juifs sous le nom de Mont du Temple et des musulmans sous le nom de Noble Sanctuaire. De telles visites peuvent être un foyer fréquent de violence entre Israël et les Palestiniens.

Des centaines de blessés

Les Brigades Al-Qods du Jihad islamique ont confirmé dimanche que la frappe aérienne dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, avait tué Mansour et deux autres militants. Les militants ont déclaré que la frappe avait également tué des civils en rasant plusieurs maisons.

Le gouvernement israélien a également déclaré que ses forces avaient tué Mansour lors de la frappe, qu’il a décrite comme une opération conjointe entre ses agences militaires et de renseignement approuvées par les dirigeants politiques du pays.

Dimanche, le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 29 personnes avaient été tuées dans les combats jusqu’à présent dans la bande côtière, dont six enfants et quatre femmes. Il a indiqué qu’au moins 253 personnes avaient été blessées.

Israël estime que ses frappes aériennes ont tué environ 15 militants.

Des Palestiniens fouillent les décombres d’un immeuble dans lequel Khaled Mansour, l’un des principaux militants du Jihad islamique, a été tué dimanche à la suite d’une frappe aérienne israélienne à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. (Yousef Masoud/Associated Press)

Les militants du Jihad islamique ont continué à tirer des roquettes vers Israël et l’armée israélienne a poursuivi ses frappes aériennes sur Gaza, bien que l’intensité des échanges ait semblé diminuer tôt dimanche. Des sirènes de raid aérien ont retenti dimanche dans la région de Jérusalem pour la première fois depuis la guerre de l’année dernière entre Israël et des militants palestiniens dans la bande de Gaza.

Dimanche, les Juifs ont marqué Tisha B’av, un sombre jour de jeûne qui marque la destruction des temples bibliques et amène des milliers de personnes à Jérusalem pour la prière. Au petit matin, la police israélienne a déclaré que plusieurs centaines de Juifs étaient déjà montés sur le Mont du Temple, ou Noble Sanctuaire.

La police a qualifié la situation de calme alors que les Juifs organisaient des prières au Mur Occidental, qui est considéré comme le site le plus sacré où les Juifs peuvent prier.

Raids nocturnes

Dans les villes palestiniennes de Cisjordanie, les forces de sécurité israéliennes ont déclaré avoir arrêté quelque 19 personnes soupçonnées d’appartenir au Jihad islamique lors de raids nocturnes. Les forces israéliennes ont déclaré que leurs troupes n’avaient subi aucune blessure lors des raids, qui les ont vus utiliser des “méthodes de dispersion des émeutes” alors que les Palestiniens lançaient des pierres et des bombes improvisées, ainsi que tiraient sur leurs forces.

Les combats ont commencé avec le meurtre par Israël d’un haut commandant du Jihad islamique vendredi lors d’une vague de frappes qui, selon Israël, visaient à empêcher une attaque imminente.

Le Hamas, le plus grand groupe militant qui dirige Gaza, semble rester en marge du conflit pour le moment, limitant sa réponse. Israël et le Hamas ont mené une guerre il y a à peine un an, l’un des quatre conflits majeurs et plusieurs petites batailles au cours des 15 dernières années qui ont fait payer un lourd tribut aux deux millions d’habitants palestiniens du territoire appauvri.

L’armée israélienne a déclaré qu’une roquette tirée par des militants palestiniens avait tué des civils, dont des enfants, samedi soir dans la ville de Jabaliya, dans le nord de Gaza. L’armée a déclaré avoir enquêté sur l’incident et conclu “sans aucun doute” qu’il avait été causé par un raté de la part du Jihad islamique. Il n’y a eu aucun commentaire palestinien officiel sur l’incident.

Un travailleur médical palestinien qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car il n’avait pas été autorisé à parler aux journalistes a déclaré que l’explosion avait tué au moins six personnes, dont trois enfants.

Les frappes aériennes israéliennes samedi ont tué une femme de 75 ans et en ont blessé six autres alors qu’elles se préparaient à se rendre à un mariage. Des frappes aériennes ont également détruit plusieurs maisons dans la bande de Gaza, dont certaines appartenaient à des membres du Jihad islamique.

L’unique centrale électrique de Gaza s’est arrêtée à midi samedi en raison d’un manque de carburant. Israël a maintenu ses points de passage vers Gaza fermés depuis mardi. Avec la nouvelle perturbation, les Gazaouis ne peuvent utiliser que quatre heures d’électricité par jour, augmentant leur dépendance à l’égard des générateurs privés et aggravant la crise d’électricité chronique du territoire au milieu de la chaleur estivale maximale.