Une frappe aérienne israélienne tue des journalistes – médias — RT World News

L’armée de l’air israélienne aurait ciblé vendredi matin une maison d’hôtes de presse dans le sud du Liban.

Une frappe aérienne israélienne contre un abri médiatique dans le sud du Liban a tué trois journalistes et en a blessé plusieurs autres vendredi matin, selon plusieurs médias.

La frappe aurait touché un groupe de petits chalets à Hasbaya où résidaient 18 journalistes de médias, dont Al Jazeera, Sky News Arabia et TRT, alors qu’ils couvraient le conflit Israël-Hezbollah. Les journalistes ont déménagé dans le refuge en raison de l’intensification des bombardements israéliens sur leur ancien logement, selon les déclarations de leurs employeurs.

La grève aurait eu lieu vers 3 heures du matin, heure locale (minuit GMT), alors que les journalistes dormaient. Les victimes ont été identifiées comme étant Ghassan Najjar et Mohamed Reda de la chaîne de télévision libanaise Al Mayadeen et Wissam Qassem, qui travaillait pour le média libanais Al Manar, selon les déclarations des médias. Les journalistes présents sur place ont déclaré que les frappes avaient spécifiquement touché le chalet dans lequel résidaient les journalistes d’Al Mayadeen et d’Al Manar. Israël considère que les deux médias sont alignés sur le Hezbollah.

Les images de la scène montraient des bâtiments effondrés et des voitures endommagées, garées devant le site, certaines marquées « Presse ».

Le ministre libanais de l’Information, Ziad Makary, a condamné la frappe aérienne, la décrivant « un crime de guerre ».



« Il s’agit d’un assassinat, après surveillance et suivi, avec préméditation et planification, car 18 journalistes étaient présents sur place, représentant sept institutions médiatiques », il a écrit sur X (anciennement Twitter).

L’attaque intervient après qu’une frappe aérienne israélienne a détruit mercredi le bureau d’Al Mayadeen dans la banlieue sud de Beyrouth. Le bâtiment avait déjà été évacué. Deux journalistes de la chaîne avaient été tués un an plus tôt lors d’une frappe aérienne israélienne alors qu’ils effectuaient un reportage dans le sud du Liban.

Vendredi également, une mission de maintien de la paix de l’ONU au Liban a déclaré que les forces israéliennes avaient tiré sur leurs troupes dans un poste d’observation dans le sud de Dhayra, les forçant à quitter le site.















Au moins 125 journalistes ont été tués dans la guerre israélienne à Gaza au cours de l’année écoulée, selon le Comité pour la protection des journalistes.

Mercredi, Israël a accusé six journalistes travaillant pour Al Jazeera à Gaza d’être membres du Hamas et du Jihad islamique palestinien. Le réseau a réfuté les allégations comme « sans fondement » et a appelé la communauté internationale à protéger les journalistes.

Israël a lancé une offensive majeure au Liban il y a un mois, bombardant Beyrouth avec une vague de frappes aériennes, dont une qui a tué le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Les Forces de défense israéliennes ont également lancé une incursion terrestre dans le pays.

Selon le ministère libanais de la Santé, le bilan des attaques israéliennes a dépassé les 2 500 personnes.