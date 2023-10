Une frappe aérienne israélienne tue 19 membres d’une même famille dans un camp de réfugiés au sud de Gaza

RAFAH, bande de Gaza (AP) — L’avertissement d’évacuation est arrivé peu après la tombée de la nuit. L’armée israélienne a tiré à proximité du domicile de Nasser Abu Quta, dans le sud de la bande de Gaza, une mesure de précaution destinée à permettre aux gens d’évacuer avant les frappes aériennes.

Abu Quta, 57 ans, pensait que lui et sa famille élargie seraient en sécurité à quelques centaines de mètres de la maison qui avait été alertée de l’attaque imminente. Il s’est blotti avec ses proches au rez-de-chaussée de son immeuble de quatre étages, se préparant à un impact dans la région.

Mais la maison du voisin d’Abu Quta n’a jamais été touchée. En un instant, une explosion a ravagé sa propre maison, anéantissant 19 membres de sa famille, dont sa femme et ses cousins, a-t-il déclaré. La frappe aérienne a également tué cinq de ses voisins qui se trouvaient dehors dans le camp de réfugiés bondé, un fouillis de bâtiments et de ruelles.

La frappe aérienne à Rafah, une ville du sud à la frontière avec l’Égypte, a eu lieu alors que les forces israéliennes intensifiaient leurs bombardements de cibles dans la bande de Gaza à la suite d’une grande attaque sur plusieurs fronts menée samedi par des militants du Hamas qui avait tué plus de 700 personnes en Israël dimanche soir. . Le Hamas a également pris des dizaines d’Israéliens en otages et tiré des milliers de roquettes vers les centres de population israéliens, bien que la plupart aient été interceptées par le système de défense du pays, le Dôme de Fer.

Jusqu’à présent, les vagues de frappes aériennes ont tué plus de 400 Palestiniens, dont des dizaines de femmes et d’enfants, ont rapporté dimanche les autorités sanitaires. Il semble y avoir eu plusieurs frappes aériennes meurtrières similaires sur des immeubles résidentiels surpeuplés.

L’armée israélienne a déclaré samedi soir avoir frappé plusieurs bureaux et centres de commandement du Hamas dans des immeubles à plusieurs étages.

Mais Abu Quta ne comprend pas pourquoi Israël a frappé sa maison. Il n’y avait aucun militant dans son immeuble, a-t-il insisté, et sa famille n’a pas été prévenue. S’ils l’avaient été, ils ne seraient pas restés dans leur maison, a ajouté son proche, Khalid.

« C’est une maison sûre, avec des enfants et des femmes », a déclaré Abu Quta, toujours sous le choc, en évoquant la tragédie par fragments de détails.

« La poussière a envahi la maison. Il y a eu des cris », a-t-il déclaré. « Il n’y avait pas de murs. Tout était ouvert. »

L’armée israélienne n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur l’attaque contre le domicile d’Abu Quta.

L’armée affirme qu’elle mène des frappes de précision visant les commandants militants ou les sites d’opérations et qu’elle ne cible pas les civils. Il souligne également la pratique de ses adversaires consistant à intégrer des militants dans des zones civiles dans toute l’enclave côtière pauvre de 2,3 millions d’habitants, qui est soumise à un sévère blocus terrestre, aérien et maritime de la part d’Israël et de l’Égypte.

Mais des groupes de défense des droits de l’homme ont déjà déclaré que les attaques meurtrières menées par Israël contre des maisons d’habitation témoignent d’un mépris pour la vie des civils palestiniens et ont soutenu qu’elles pourraient constituer des crimes de guerre.

Lors des guerres et des séries de combats passées entre Israël et les militants du Hamas, les frappes aériennes israéliennes individuelles ont tué un grand nombre de civils – par exemple, 22 membres d’une même famille en une seule frappe lors d’une guerre sanglante en 2021.

Abu Quta était en proie au chagrin dimanche alors qu’il se préparait à la ruée vers les enterrements avec ses deux douzaines d’autres proches survivants, dont des enfants et petits-enfants blessés. De nombreux cadavres extraits des décombres ont été carbonisés et mutilés, a-t-il déclaré.

Alors qu’il a réussi à identifier les corps de 14 membres de la famille, au moins quatre corps d’enfants sont restés à la morgue, méconnaissables. Un corps manquait.

« Peut-être que nous les mettrons demain dans une seule tombe », a-t-il déclaré. « Puissent-ils reposer en paix. »

Issam Adwan, Associated Press