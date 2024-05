Une frappe aérienne israélienne sur Rafah tue deux hauts commandants du Hamas et des dizaines de civils

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu Vous avez atteint votre nombre maximum d’articles. Connectez-vous ou créez un compte GRATUITEMENT pour continuer la lecture. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

Une frappe aérienne israélienne sur un complexe du Hamas dans la ville de Rafah, à Gaza, a tué deux hauts responsables du Hamas ainsi que des dizaines de civils.

Bien que le nombre exact de personnes tuées reste incertain pour le moment, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont confirmé avoir frappé un complexe du Hamas à Rafah dans lequel « d’importants terroristes du Hamas opéraient ».

L’armée israélienne, citant des renseignements qui, selon elle, indiquent que le Hamas a utilisé la zone, a déclaré avoir mené cette frappe « contre des cibles légitimes au regard du droit international ».

Des sources de Tsahal ont déclaré à Fox News Digital que la frappe avait éliminé Yassin Rabia, le commandant de la direction du Hamas en Judée-Samarie, ainsi que Khaled Nagar, un haut responsable de la branche Judée-Samarie du Hamas.

L’armée israélienne a déclaré que les deux hommes avaient perpétré de nombreuses attaques terroristes au début des années 2000 au cours desquelles des civils et des soldats israéliens avaient été tués.

L’armée israélienne a reconnu les informations selon lesquelles « plusieurs civils de la région ont été blessés » par la frappe aérienne et par l’incendie qui a suivi. Il a indiqué que l’incident était « en cours d’examen ».

Les responsables palestiniens de la santé et des services civils d’urgence affirment quant à eux que la frappe aérienne a tué au moins 35 Palestiniens et en a blessé des dizaines d’autres.

Un porte-parole de la Société du Croissant-Rouge palestinien a déclaré que le nombre de morts allait probablement augmenter à mesure que les efforts de recherche et de sauvetage se poursuivent dans le quartier Tal al-Sultan de Rafah, à plus d’un kilomètre au nord-ouest du centre-ville.

La Société du Croissant-Rouge a déclaré qu’Israël avait désigné l’endroit comme une « zone humanitaire ». Le quartier ne fait pas partie des zones que l’armée israélienne a ordonné d’évacuer ce mois-ci.

Les images de la scène montrent d’importantes destructions.

La frappe aérienne a été signalée quelques heures après que le Hamas a tiré un barrage de roquettes depuis Gaza qui a déclenché des sirènes de raid aérien jusqu’à Tel Aviv.

Aucune victime n’a été signalée dans l’immédiat dans ce qui semble être la première attaque à la roquette à longue portée depuis Gaza depuis janvier. La branche militaire du Hamas a revendiqué la responsabilité. L’armée israélienne a déclaré que huit projectiles sont entrés en Israël après avoir été lancés depuis Rafah et qu’un « certain nombre » ont été interceptés et le lanceur a été détruit.

La guerre entre Israël et le Hamas a tué près de 36 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui ne fait pas de distinction entre civils et combattants dans son décompte. Israël impute la mort de civils au Hamas parce que les militants opèrent dans des zones résidentielles denses.

Environ 80 % des 2,3 millions d’habitants de Gaza ont fui leurs foyers, une famine grave est répandue et les responsables de l’ONU affirment que certaines parties du territoire connaissent la famine.

Le Hamas a déclenché la guerre avec son attaque du 7 octobre en Israël, au cours de laquelle des militants palestiniens ont tué quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et capturé quelque 250 otages. Le Hamas détient toujours une centaine d’otages et les dépouilles d’une trentaine d’autres après que la plupart des autres ont été libérés lors d’un cessez-le-feu l’année dernière.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’Israël devait prendre Rafah pour éliminer les bataillons restants du Hamas et remporter une « victoire totale » sur les militants, qui se sont récemment regroupés dans d’autres parties de Gaza.

La frappe de dimanche a eu lieu deux jours après que la Cour internationale de Justice a ordonné à Israël de mettre fin à son offensive militaire à Rafah, où plus de la moitié de la population de Gaza avait trouvé refuge avant l’incursion israélienne de ce mois-ci. Des dizaines de milliers de personnes restent dans la région tandis que de nombreuses autres ont fui.