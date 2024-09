Une frappe aérienne israélienne sur la Syrie fait 14 morts – médias – RT World News

Plus d’une douzaine de personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées dans une frappe aérienne israélienne en Syrie, a rapporté l’agence de presse officielle Sana.

Des avions de guerre israéliens ont attaqué dimanche soir plusieurs cibles près de la ville de Masyaf, dans le gouvernorat de Hama, au centre-ouest du pays, a déclaré une source militaire à l’agence.

Certains missiles, tirés par des avions de chasse depuis l’espace aérien libanais, ont été abattus par les défenses aériennes syriennes, a ajouté la source.

Les frappes ont endommagé la route principale entre Masyaf et la ville de Wadi al-Uyun et ont provoqué un incendie majeur dans une autre zone, a indiqué Sana citant la source.

Le bilan des morts n’a cessé d’augmenter au fil des heures qui ont suivi la frappe aérienne. Lundi matin, le directeur de l’hôpital national de Masyaf, le Dr Faisal Haidar, a déclaré à l’agence que le nombre de morts avait atteint 14 et que 43 autres avaient été blessés, dont six dans un état critique.

Sana a également publié des photos semblant montrer des blessés sur des lits d’hôpitaux et un incendie dans une zone boisée.















Le Times of Israel a affirmé que la zone ciblée avait été utilisée comme base par les forces iraniennes et des milices pro-iraniennes. Elle abrite le Centre d’études et de recherche scientifiques (CERS ou SSRC), qu’Israël pense être utilisé par Téhéran pour produire des missiles sol-sol de précision, a ajouté le journal.

Les Forces de défense israéliennes (FDI), qui ont pour politique de ne pas discuter de leurs opérations en dehors du pays, n’ont pas commenté l’attaque.

Début avril, une frappe aérienne israélienne a détruit le consulat iranien à Damas, la capitale syrienne, tuant sept officiers de la force Al-Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), dont deux généraux de haut rang. Quelques semaines plus tard, Téhéran a riposté en lançant une salve massive de missiles et de drones contre des installations militaires israéliennes.

Depuis le début de la guerre civile en Syrie en 2011, Israël a mené des frappes répétées sur le territoire syrien dans le but de réduire la présence de son rival iranien. Téhéran et Moscou aident Damas dans sa lutte contre les groupes terroristes.

Au cours de son précédent mandat de Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu a reconnu à un moment donné que « des centaines » de telles attaques ont eu lieu au fil des ans.

Les autorités syriennes ont condamné les attaques israéliennes et ont soulevé la question à l’ONU, insistant sur le fait que les frappes aériennes violent la souveraineté du pays et le droit international.