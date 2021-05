Une frappe aérienne israélienne détruit un immeuble de grande hauteur à Gaza après que les gens aient eu une heure pour sortir

Une frappe aérienne israélienne a détruit hier un immeuble de grande hauteur dans la ville palestinienne de Gaza après que les gens aient eu une heure pour sortir.

Les généraux ont appelé le propriétaire avant que la tour Jala de 12 étages ne s’effondre dans un nuage de poussière.

Il contenait des appartements et les bureaux des médias, notamment Associated Press et Al Jazeera.

Israël a affirmé qu’il abritait des «actifs militaires» du Hamas palestinien.

Le chef de l’AP, Gary Pruitt, a qualifié l’attaque d ‘«incroyablement dérangeante» et a déclaré qu’ils essayaient d’en savoir plus.

Il a ajouté: «Nous avons évité de justesse une terrible perte de vies.»

Plus tôt, dix personnes, dont huit enfants, sont mortes lorsque des bombes israéliennes ont frappé une maison dans un camp à l’ouest de la ville de Gaza.

Mohammed Hadidi a déclaré que sa femme, qui était en visite pour l’Aïd, est décédée et que seul son fils de cinq mois, Omar, est connu pour avoir survécu.

Des témoins ont déclaré que des jouets, un jeu de monopole et des assiettes de nourriture figuraient parmi les décombres.

Le Hamas a répondu en tirant des dizaines de roquettes sur des villes d’Israël, tuant un homme près de Tel Aviv.

Les attaques sont survenues alors que les Palestiniens marquaient l’expulsion de 700 000 personnes de leurs maisons en 1948 pour faire place à la création d’Israël.

Le diplomate américain Hady Amr tente de désamorcer le conflit. Israël aurait rejeté une proposition égyptienne de trêve d’un an.

Le Hamas a tiré 2 000 roquettes sur Israël depuis le début du conflit actuel lundi. Israël a riposté avec des frappes sur Gaza.

Au moins 139 Palestiniens ont été tués, dont 39 enfants. Huit Israéliens sont morts.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a promis que le Hamas paierait un prix très élevé pour ses attaques à la roquette alors qu’Israël a massé des troupes à la frontière.

Et le président américain Joe Biden a exprimé son soutien à Israël tout en affirmant qu’il espérait maîtriser la violence.

Pendant ce temps, une manifestation pro-palestinienne à Londres a été adressée par l’ancien dirigeant travailliste Jeremy Corbyn.

Il a été suspendu par le parti en 2020 dans une dispute antisémite.

