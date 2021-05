Une frappe aérienne israélienne a tué au moins 10 membres d’une famille dans un camp de réfugiés de Gaza.

Des responsables palestiniens et des voisins ont déclaré que la maison du camp de Shati avait été attaquée sans avertissement. Dans un communiqué de samedi après-midi, les Forces de défense israéliennes ont déclaré avoir «attaqué un certain nombre de hauts responsables de l’organisation terroriste du Hamas, dans un appartement utilisé comme infrastructure terroriste dans la région du camp de réfugiés d’Al Shati».

Shati est un camp de réfugiés bondé au nord de la ville de Gaza, le long de la côte méditerranéenne. Avec son fouillis de bâtiments et de ruelles au bord de la mer, Shati, également connu sous le nom de camp de Beach, est le troisième plus grand des huit camps de réfugiés de la bande de Gaza.

Initialement abritant 23 000 réfugiés qui ont fui Lydda, Jaffa, Be’er Sheva et d’autres régions de Palestine en 1948, le camp s’est depuis agrandi pour accueillir plus de 85 000 personnes. Tous résident dans une zone d’environ un cinquième de mile carré, ce qui en fait l’un des endroits les plus peuplés du monde, selon l’Office de secours et de travaux des Nations Unies, connu sous le nom d’Unrwa, qui travaille avec les réfugiés palestiniens.

Al Jazeera a diffusé une vidéo d’équipes de secours utilisant des camions de terrassement pour nettoyer les décombres de la maison. Des secouristes ont également été vus grimper autour des décombres à la recherche de survivants, tandis que des images graphiques montraient des médecins évacuant les victimes ensanglantées.

Au bord des décombres, sous les lumières crues des équipes de secours, se trouvait M. al-Hadidi, hurlant devant les ruines où les corps de ses enfants avaient été retrouvés. Dans une vidéo de la scène publiée sur les réseaux sociaux, il se balance pendant que plusieurs autres hommes le soutiennent.

Samedi après-midi, les opérations de sauvetage s’étaient arrêtées et les gravats de la maison avaient été poussés de chaque côté de la rue de la mosquée Al-Soussi. Les résidents des quatre maisons voisines balayaient le verre brisé et les débris. Bien qu’ils soient si proches de la maison qui a été frappée qu’ils ont failli la toucher, les autres bâtiments étaient relativement intacts, suggérant une frappe de précision.