Une frappe aérienne dans une ville soudanaise fait au moins 22 morts, selon des responsables, au milieu de combats entre généraux rivaux

Une frappe aérienne dans une ville soudanaise samedi a tué au moins 22 personnes, ont indiqué les autorités sanitaires, dans l’une des attaques aériennes les plus meurtrières à ce jour en trois mois de combats entre les généraux rivaux du pays.

L’agression a eu lieu dans le quartier de Dar es Salaam à Omdurman, la ville voisine de la capitale, Khartoum, selon un bref communiqué du ministère de la Santé. L’attaque a blessé un nombre indéterminé de personnes, a-t-il ajouté.

Le ministère a publié des séquences vidéo montrant des cadavres au sol recouverts de draps et des personnes essayant de retirer les morts des décombres. D’autres ont tenté d’aider les blessés. On entendait les gens pleurer.

L’attaque a été l’une des plus meurtrières des combats dans les zones urbaines de la capitale et ailleurs au Soudan. Le conflit oppose l’armée à un puissant groupe paramilitaire connu sous le nom de Rapid Support Forces. Le mois dernier, une frappe aérienne a tué au moins 17 personnes dont 5 enfants à Khartoum.

Les RSF ont accusé l’armée d’être responsable de l’attaque de samedi et d’autres frappes contre des zones résidentielles d’Omdurman, où des combats ont fait rage entre les factions belligérantes, selon des habitants. L’armée aurait tenté de couper une ligne d’approvisionnement cruciale pour la force paramilitaire là-bas.

Un porte-parole de l’armée n’était pas immédiatement disponible pour commenter samedi.

Deux habitants d’Omdurman ont déclaré qu’il était difficile de déterminer quelle partie était responsable de l’attaque. Ils ont déclaré que les avions de l’armée ont ciblé à plusieurs reprises les troupes des RSF dans la région et que la force paramilitaire a utilisé des drones et des armes anti-aériennes contre l’armée.

Au moment de l’attaque tôt samedi, l’armée frappait les RSF, qui prenaient les maisons des gens comme boucliers, et les RSF tiraient des obus antiaériens sur les avions de combat attaquants, a déclaré Abdel-Rahman, l’un des habitants qui a demandé à n’utiliser que son prénom par souci pour sa sécurité.

« La région est comme un enfer… des combats 24 heures sur 24 et les gens ne peuvent pas partir », a-t-il déclaré.

Le conflit a éclaté à la mi-avril, mettant fin à des mois de tensions croissantes entre l’armée, présidée par le général Abdel Fattah Burhan, et les Forces de soutien rapide, commandées par le général Mohammed Hamdan Dagalo. Les combats ont eu lieu 18 mois après que les deux généraux ont mené un coup d’État militaire en octobre 2021 qui a renversé un gouvernement civil de transition soutenu par l’Occident.

Le ministre de la Santé, Haitham Mohammed Ibrahim, a déclaré le mois dernier dans des commentaires télévisés que les affrontements avaient tué plus de 3 000 personnes et blessé plus de 6 000 autres. Selon les chiffres de l’ONU, plus de 2,9 millions de personnes ont fui leur foyer vers des zones plus sûres à l’intérieur du Soudan ou ont traversé les pays voisins.

« C’est un lieu de grande terreur », a déclaré vendredi Martin Griffiths, le chef humanitaire des Nations Unies, à propos du Soudan. Il a dénoncé « les crimes épouvantables » qui se déroulent à travers le pays et le déplacement de centaines de milliers de personnes.

Le conflit a plongé le pays africain dans le chaos et transformé Khartoum et d’autres zones urbaines en champs de bataille. Des membres de la force paramilitaire ont occupé des maisons et d’autres propriétés civiles depuis le début du conflit, selon des habitants et des militants. Des destructions et des pillages généralisés ont également été signalés à Khartoum et à Omdurman.

Des violences sexuelles, notamment des viols de femmes et de filles, ont été signalées à Khartoum et dans la région occidentale du Darfour, qui ont connu certains des pires combats du conflit. Presque tous les cas signalés d’agressions sexuelles ont été imputés à RSF, qui n’a pas répondu aux demandes répétées de commentaires.

Mercredi, de hauts responsables de l’ONU, dont Volker Türk, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, ont appelé à une « enquête rapide, approfondie, impartiale et indépendante » sur les rapports croissants de violences sexuelles contre les femmes et les filles.

L’Unité soudanaise de lutte contre la violence à l’égard des femmes, une organisation gouvernementale qui suit les agressions sexuelles contre les femmes, a déclaré avoir documenté 88 cas de viol liés au conflit en cours, dont 42 à Khartoum et 46 au Darfour.

L’unité, cependant, a déclaré que ce chiffre ne représentait probablement que 2% du nombre de cas de trêve, ce qui signifie qu’il y a eu 4 400 cas possibles de violences sexuelles depuis le début des combats le 15 avril, selon l’association caritative Save the Children.

« La violence sexuelle continue d’être utilisée comme un outil pour terroriser les femmes et les enfants au Soudan », a déclaré Arif Noor, directeur de Save the Children au Soudan. « Des enfants aussi jeunes que 12 ans sont ciblés pour leur sexe, pour leur appartenance ethnique, pour leur vulnérabilité. »