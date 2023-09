Une frappe aérienne dans le sud de la Syrie vise une usine de drogue présumée

Une frappe aérienne a visé jeudi matin une installation présumée de production de drogue dans le sud de la Syrie.

Des militants de l’opposition syrienne ont signalé l’incident, soulignant les dégâts importants causés par la frappe, mais aucune information sur les victimes n’a été fournie jusqu’à présent.

Selon ces sources, l’attaque aurait été menée par l’armée de l’air jordanienne.

Les médias officiels jordaniens ont rapporté ces dernières semaines que plusieurs drones transportant de la drogue avaient été abattus après avoir traversé la frontière syrienne.

L’industrie du Captagon est une préoccupation majeure pour la Jordanie, ainsi que pour l’Arabie Saoudite et d’autres États du Golfe, car des centaines de millions de pilules ont été introduites en contrebande au fil des ans, où la drogue est utilisée à des fins récréatives et par des personnes ayant des emplois physiquement exigeants pour les conserver. alerte.

Ahmad al-Masalmeh, un militant de l’opposition qui couvre les développements dans le sud de la Syrie, a déclaré que la cible était également utilisée comme entrepôt de stupéfiants où les contrebandiers préparaient et emballaient des drogues illégales avant de les faire passer clandestinement à travers la frontière sud vers la Jordanie.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme, un observateur de guerre de l’opposition basé en Grande-Bretagne, a également fait état de la frappe, affirmant que l’usine avait été détruite. Par ailleurs, la station de radio progouvernementale Sham FM a déclaré que la grève avait touché une ferme, causant des dégâts matériels. Ni l’un ni l’autre n’ont immédiatement signalé de blessés ou de décès.

La grève s’est déroulée dans le village d’Um Rumman, à deux pas de la frontière jordanienne, dans la province méridionale à majorité druze de Sweida, où les manifestations antigouvernementales durent depuis une deuxième semaine.

En mai, une frappe aérienne sur un village de la province méridionale de Soueida a tué un baron syrien de la drogue bien connu et sa famille. Les militants pensent qu’elle a été menée par les Jordaniens. Amman est préoccupée par le trafic de drogue des milices à travers la frontière syrienne vers le royaume, notamment les amphétamines Captagon, très addictives, qui sont devenues une industrie estimée à plusieurs milliards de dollars dans une Syrie déchirée par la guerre.

La Jordanie n’a jamais confirmé ni nié avoir mené la frappe aérienne de mai, mais a déclaré à plusieurs reprises qu’elle utiliserait la force dans ses efforts en cours pour lutter contre la contrebande à travers la frontière. Ni les responsables jordaniens ni les médias d’État jordaniens n’ont encore commenté la grève de jeudi.

Cette frappe intervient également alors que la Jordanie, l’Arabie Saoudite et d’autres pays arabes continuent de s’efforcer de raviver leurs liens avec Damas, après avoir relégué la Syrie au rang d’État paria en raison de la répression brutale des manifestants par le président Bashar Assad en 2011. Le soulèvement s’est ensuite transformé en un soulèvement général. Cette guerre, qui en est maintenant à sa 13e année, a divisé le pays et tué plus de 300 000 civils au cours de la première décennie, selon les Nations Unies.

Les États-Unis, le Royaume-Uni et les gouvernements occidentaux ont accusé Assad et ses associés du gouvernement syrien, à court d’argent, de prendre la tête du processus. production de Captagon et ont sanctionné des proches d’Assad, des piliers de la drogue libanais, des hommes d’affaires et d’autres associés en Syrie pour leur implication dans l’industrie.