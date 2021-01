L’État islamique ne détient plus de territoire en Irak mais a continué de mener des attaques meurtrières. La question de savoir quel type de force est nécessaire pour maintenir le groupe sous contrôle a été au cœur des négociations américaines et irakiennes sur la réduction du nombre de soldats américains en Irak, et le rôle américain dans le raid de cette semaine illustre la dépendance continue de l’Irak sur le Armée américaine.

Les responsables irakiens ont déclaré que l’attaque contre une cachette souterraine avait vengé la mort des 32 Irakiens tués lors de l’attaque de l’Etat islamique contre un marché de Bagdad la semaine dernière. Plus de 100 autres ont été blessés dans l’attaque, la plus meurtrière à Bagdad en quatre ans.

M. al-Issawi a coordonné les opérations du groupe en Irak, ont déclaré des experts de la lutte contre le terrorisme. Le colonel Marotto a déclaré qu’il était chargé de développer et de relayer les conseils aux combattants de l’Etat islamique et d’aider à étendre la présence de l’Etat islamique en Irak.

Des responsables irakiens et américains ont déclaré que l’opération qui a tué M. al-Issawi était en préparation pendant des mois, alors qu’ils se rapprochaient des dirigeants de niveau inférieur de l’Etat islamique dans des cachettes de montagne près de Kirkouk et recueillaient des renseignements sur ce qui semblait être un nouveau centre d’opérations de l’Etat islamique. Là.

M. al-Kadhimi, un ancien chef du renseignement, a également remplacé plusieurs chefs des opérations de renseignement et de sécurité après l’attaque de l’Etat islamique, affirmant que les échecs laxistes en matière de sécurité et de renseignement étaient en partie à blâmer.

Bien que la dernière attaque majeure de l’Etat islamique à Bagdad remonte à deux ans, le groupe mène des opérations régulières dans les provinces plus au nord.

«Les renseignements ont montré que ce type était actif en tant que coordinateur des opérations de l’État islamique», a déclaré Michael Knights, boursier Jill et Jay Bernstein pour la sécurité et les affaires militaires au Washington Institute for Near East Policy. «L’Irak est probablement toujours le plus grand environnement opérationnel pour Daech, donc cela signifie effectivement qu’il est le directeur national de la plus grande filiale.

À son apogée, l’Etat islamique contrôlait près d’un tiers du territoire irakien et des provinces entières de Syrie après avoir déclaré un califat en 2014 avec Mossoul comme capitale. Les forces kurdes soutenues par les États-Unis ont chassé le groupe du dernier morceau de territoire qu’il détenait – près de la ville de Baghuz en Syrie – il y a deux ans.

L’assassinat de M. al-Issawi «démontre au peuple irakien que le gouvernement est capable d’agir efficacement», a déclaré M. Knights.

L’aide cruciale des Américains dans le raid est intervenue sur fond de pression politique accrue exercée par des groupes pro-iraniens en Irak pour expulser les troupes américaines du pays.

Après les récentes réductions de l’administration Trump, les États-Unis ont environ 2500 soldats sur trois bases militaires irakiennes. Alors que la capacité irakienne à lutter contre l’EI s’est améliorée, le pays dépend toujours du renseignement, des moyens de surveillance et du soutien aérien de la coalition dirigée par les États-Unis.

« D’un point de vue opérationnel, il est important que l’Etat islamique soit perturbé autant que possible, mais il a évidemment besoin de beaucoup de suivi », a déclaré Sajad Jiyad, un membre basé en Irak de la Century Foundation. «L’Etat islamique a montré qu’il est assez résilient et qu’il est capable de s’installer dans de petites cellules, en particulier dans les zones rurales et sur des terrains difficiles, et qu’il cible également un territoire qu’il est très difficile pour les forces irakiennes de surveiller constamment.