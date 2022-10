Une frappe aérienne américaine tue le chef extrémiste d’al-Shabab : « Thorn retiré de la nation somalienne »

L’armée américaine a mené une frappe aérienne sur un réseau militant d’al-Shabab au cours du week-end en Somalie qui a tué un chef du groupe extrémiste, ont annoncé lundi le Commandement américain pour l’Afrique et le gouvernement somalien.

La grève de samedi a éliminé Abdullahi Nadir, qui avait une prime de 3 millions de dollars sur sa tête et était en ligne pour remplacer le chef d’al-Shabab.

“Sa mort est une épine retirée de la nation somalienne, et le peuple somalien sera soulagé de son égarement et de ses actes horribles”, a déclaré le gouvernement somalien dans un communiqué.

Le groupe lié à Al-Qaïda compte des milliers de combattants en Somalie et a revendiqué une série d’attentats terroristes ces derniers mois, dont un contre un bureau du gouvernement somalien dans la région de Hiran qui a fait 20 morts lundi.

“Al-Shabab est le réseau d’Al-Qaïda le plus vaste et le plus actif sur le plan cinétique au monde et a prouvé à la fois sa volonté et sa capacité à attaquer les forces américaines et à menacer les intérêts de sécurité américains”, a déclaré le Commandement américain pour l’Afrique dans un communiqué.

Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud, qui a pris ses fonctions en mai, a récemment juré une « guerre totale » contre al-Shabab.

