Une frappe aérienne américaine a tué samedi un chef d’al-Shabaab en Somalie

CNN

Une frappe aérienne américaine en Somalie a tué samedi un chef militant d’al-Shabaab en coordination avec le gouvernement somalien, a déclaré le Commandement américain pour l’Afrique dans un communiqué.

Les États-Unis ont déclaré que l’évaluation initiale de la frappe était qu’un chef militant d’al-Shabaab avait été tué et qu’il n’y avait pas eu de victimes civiles.

Bien que le communiqué n’ait pas identifié le militant, le ministère somalien de l’Information, de la Culture et du Tourisme a déclaré sur Twitter qu’une opération samedi avec des partenaires internationaux avait tué Abdullahi Nadir.

Fin septembre, une frappe aérienne américaine en Somalie a tué 27 membres d’al-Shabaab, ont déclaré les États-Unis, dans le cadre d’un soutien accru au gouvernement somalien à la suite de la décision du président Joe Biden en mai d’approuver le redéploiement des troupes américaines vers l’est. nation africaine.

“Al-Shabaab est le réseau d’Al-Qaïda le plus vaste et le plus actif sur le plan cinétique au monde et a prouvé à la fois sa volonté et sa capacité à attaquer les forces américaines et à menacer les intérêts de sécurité américains”, a déclaré Africa Command.

En décembre 2020, le président de l’époque, Donald Trump, a ordonné le retrait des forces américaines de Somalie dans les derniers jours de son administration. Mais un haut responsable de l’administration Biden a qualifié le retrait de “brutal et soudain”, et al-Shabaab n’a fait que se renforcer depuis lors.

En mai de cette année, Biden a approuvé une demande du Pentagone de redéployer moins de 500 soldats en Somalie en consultation avec le gouvernement somalien.

Les États-Unis ont mené plusieurs frappes contre al-Shabaab depuis l’approbation, mais jusqu’aux frappes aériennes les plus récentes, les opérations visaient explicitement à défendre les forces gouvernementales somaliennes. Le Commandement Afrique a déclaré que ces frappes étaient dirigées contre des militants d’al-Shabaab qui attaquaient les forces somaliennes, et que la réponse des États-Unis était “pour la défense des forces partenaires désignées”.

Mais la grève de samedi était une opération ciblée spécifique contre un dirigeant d’al-Shabaab.

Le Commandement Afrique a déclaré qu’il continuerait “de prendre des mesures pour empêcher ce groupe terroriste malveillant de planifier et de mener des attaques contre des civils”.