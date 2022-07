Une frappe à la roquette ukrainienne tue 52 soldats russes, alors que les combats se poursuivent dans le sud

L’Ukraine affirme avoir effectué une frappe à la roquette à longue portée contre les forces russes dans le sud du pays.

Kyiv dit que la frappe a tué 52 soldats russes.

La Russie a commencé son invasion en février.

L’Ukraine a déclaré mardi qu’elle avait effectué une frappe à la roquette à longue portée contre les forces et l’équipement militaire russes dans le sud de l’Ukraine, territoire qu’elle prévoit de reprendre lors d’une contre-offensive utilisant des centaines de milliers de soldats.

L’attaque a touché un dépôt de munitions dans la ville de Nova Kakhovka dans la région de Kherson et a tué 52 Russes, a indiqué l’armée ukrainienne. Il est intervenu après que Washington a fourni à l’Ukraine des systèmes d’artillerie mobiles avancés HIMARS que Kyiv dit que ses forces utilisent avec une efficacité toujours plus grande.

Un responsable russe installé à Kherson a donné une version différente des événements. Il a déclaré qu’au moins sept personnes avaient été tuées et que des civils et des infrastructures civiles avaient été touchés.

Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante les comptes du champ de bataille.

La zone frappée par l’Ukraine est celle que la Russie a saisie après avoir lancé le 24 février ce que Moscou a appelé “une opération militaire spéciale” dans son ancien voisin soviétique et revêt une importance stratégique avec l’accès à la mer Noire, une industrie agricole autrefois florissante et un emplacement juste au nord. de la Crimée annexée à la Russie.

Les responsables du gouvernement ukrainien ont parlé d’efforts pour rassembler jusqu’à 1 million de soldats et de leur objectif de reprendre les parties sud du pays désormais sous contrôle russe.

“Sur la base des résultats de nos unités de roquettes et d’artillerie, l’ennemi a perdu 52 (personnes), un obusier Msta-B, un mortier et sept véhicules blindés et autres, ainsi qu’un dépôt de munitions à Nova Kakhovka”, a déclaré l’armée du sud de l’Ukraine. commande a déclaré dans la déclaration.

PHOTOS | L’ambassadeur de Russie en Pologne éclaboussé de liquide rouge le jour de la Victoire

Des vidéos non vérifiées publiées sur les réseaux sociaux montraient de la fumée et des étincelles, suivies d’une immense boule de feu qui éclatait dans le ciel nocturne. Des images diffusées par les médias d’État russes montraient un terrain vague couvert de gravats et des vestiges de bâtiments.

Un responsable de l’administration locale installée par la Russie a déclaré que l’Ukraine avait utilisé des missiles HIMARS et qu’elle avait détruit des entrepôts contenant du salpêtre, un composé chimique qui peut être utilisé pour fabriquer des engrais ou de la poudre à canon. Une grande explosion en a résulté.

Le ministère ukrainien de la Défense n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le type d’arme utilisée.

Vladimir Leontyev, chef de l’administration militaro-civile du district de Kakhovka installée en Russie, a été cité par l’agence de presse russe TASS comme ayant déclaré qu’au moins sept personnes avaient été tuées dans l’attaque et une soixantaine blessées.

“Il y a encore beaucoup de gens sous les décombres. Les blessés sont emmenés à l’hôpital, mais de nombreuses personnes sont bloquées dans leurs appartements et maisons”, a déclaré Leontiev, cité par TASS. Il a également été cité comme disant que des entrepôts, des magasins, une pharmacie, des stations-service et une église avaient été touchés.

Compteur

La Russie a accusé l’Ukraine de bombarder son propre peuple sur un territoire dont elle a perdu le contrôle. L’Ukraine dit qu’elle évacue autant de personnes que possible des zones saisies par les forces russes dans ce qu’elle et l’Occident ont présenté comme une tentative d’accaparement de terres de style impérial par Moscou.

Kyiv et l’Occident affirment que les propres frappes de la Russie ont été aveugles, tuant des civils et rasant des quartiers de la ville.

Moscou nie avoir pris pour cible des civils, mais de nombreux centres de population ukrainiens ont été laissés en ruines alors que le plus grand conflit européen depuis la Seconde Guerre mondiale approche de la barre des cinq mois.

Le bureau des droits de l’homme de l’ONU a déclaré mardi que 5 024 civils avaient été tués en Ukraine depuis le début de l’invasion, ajoutant que le bilan réel était probablement beaucoup plus élevé.

La Russie a tenté d’introduire le rouble à Kherson et offre des passeports russes aux habitants. Les responsables installés par la Russie ont déclaré qu’ils prévoyaient également d’organiser un référendum sur l’intégration de la région à la Russie, mais n’ont pas encore fixé de date.

Dimanche, le vice-Premier ministre ukrainien a exhorté les civils de Kherson à évacuer alors que les forces armées de Kyiv préparaient une contre-attaque.

“Il est clair qu’il y aura des combats, il y aura des tirs d’artillerie… et nous exhortons donc (les gens) à évacuer d’urgence”, a déclaré la vice-première ministre Iryna Vereshchuk à la télévision nationale.

L’Ukraine se prépare elle-même à ce qu’elle espère être une nouvelle offensive russe massive dans l’est du pays où Moscou se dit déterminé à prendre le contrôle de toute la région industrielle du Donbass.

Les forces russes, qui ont achevé plus tôt ce mois-ci la prise de la province de Louhansk dans le Donbass, bombardent depuis des semaines des parties de la province voisine de Donetsk.

LIRE | 3 façons dont l’invasion russe de l’Ukraine affecte l’économie sud-africaine

Le gouverneur régional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a déclaré lors d’un briefing qu’il y avait une accumulation importante de troupes russes, en particulier dans les régions de Bakhmut et Siversky, et autour de Sloviansk et Kramatorsk.

Toute la ligne de front dans la région était constamment bombardée alors que les troupes russes tentaient de percer mais étaient repoussées, a-t-il déclaré.

TASS a rapporté séparément que les forces russes et soutenues par la Russie encerclaient la ville de Siversk.

D’autres endroits en Ukraine ont également été attaqués.

Au moins 12 personnes ont été blessées dans le bombardement de la ville méridionale de Mykolaïv pendant la nuit, a déclaré le gouverneur régional, et le maire de Kharkiv, la deuxième ville d’Ukraine située dans le nord-est, a déclaré à la télévision ukrainienne qu’elle était constamment bombardée.

“Nous ne nous arrêtons pas une minute pour préparer la défense de la ville et de la région”, a déclaré le maire Oleh Terekhov.