Une frappe à la roquette sur un convoi civil fait au moins 25 morts à Zaporizhzhia

À Avtorynok, un vieux marché de voitures à la périphérie sud de Zaporizhzhia, la capitale régionale, un groupe de civils avait attendu toute la nuit pour pénétrer dans le territoire sous contrôle russe. La région élargie de Zaporizhzhia est l’une des quatre où la Russie a orchestré des référendums dans le but de légitimer l’annexion, mais seule une partie de la région est sous contrôle militaire russe.

ZAPORIZHZHIA, Ukraine – Une vague de frappes de missiles russes présumées a tué au moins 25 Ukrainiens jeudi alors qu’ils attendaient de livrer de l’aide et de récupérer des proches d’une zone que le président russe Vladimir Poutine s’apprête à annexer en violation du droit international.

De nombreux habitants du territoire ukrainien occupé qui sont restés chez eux après l’invasion et la prise de contrôle par les forces russes ont finalement décidé de fuir ces derniers jours, suite à l’annonce par Poutine de ses plans d’annexion.

On ne savait pas quels corps gisaient sous les couvertures et les bâches que les forces de sécurité et les médecins réunis avaient utilisées pour protéger les morts.