Une franchise de garderie / pension pour chiens avec un modèle de «jeu toute la journée» a ouvert ses portes lundi à Plainfield – Shaw Local

Une nouvelle pension / garderie pour chiens a ouvert ses portes lundi avec 43 de ses 54 plages horaires réservées aux entretiens avec les parents d’animaux déjà programmés.

Pour John Quinn, cela illustre la nécessité du Camp Bow Wow Joliet, une nouvelle pension et garderie de style camp, qui a ouvert ses portes lundi à Plainfield.

Quinn est le propriétaire et l’exploitant de l’installation de 8 000 pieds carrés, qui peut accueillir jusqu’à 90 chiens – Quinn appelle les chiens “campeurs” – à la fois.

“Les chiens ne sont que des créatures sociales”, a déclaré Quinn. « Ce sont des bêtes de somme et ils veulent être ensemble. Ils veulent être entourés d’autres chiens. C’est un environnement formidable pour eux.

Les caractéristiques du Camp Bow Wow Joliet comprennent des espaces intérieurs et extérieurs pour le jeu et la socialisation, 74 cabines et suites pour les chiens qui passent la nuit et des webcams en direct afin que «les parents d’animaux puissent surveiller leurs chiens», selon le Camp Bow Wow à Joliet.

“Notre modèle est le jeu toute la journée”, a déclaré Quinn. “Et ce que cela signifie, c’est que lorsque vous restez avec nous, vous n’êtes pas mis dans une caisse ou dans un chenil. Pendant la journée, vous jouez dans la cour de récréation.

Le Camp Bow Wow Joliet propose des jeux toute la journée aux parents d’animaux qui ont besoin d’une garderie ou d’une pension pour leurs chiens “campeurs”. L’installation de 8 000 pieds carrés comprend des espaces intérieurs et extérieurs pour le jeu et la socialisation, 74 cabines et suites pour les chiens qui passent la nuit et des webcams en direct pour que les parents puissent surveiller leurs chiens. (Photo gracieuseté du Camp Bow Wow Joliet)

Quinn a déclaré que le Camp Bow Wow Joliet dispose de quatre «très grandes» aires de jeux pour accueillir des chiens de différentes tailles et tempéraments. Les cabines ne sont pas non plus de la même taille. Certains sont plus grands pour que “les familles de chiens puissent rester ensemble la nuit”, a déclaré Quinn,

“Tous nos chalets sont équipés de lits de camp et d’une polaire confortable afin que les campeurs ne soient pas allongés sur un sol en béton”, a déclaré Quinn. « Ils sont couchés sur du coton et du molleton. C’est très, très confortable pour eux.

Quinn a déclaré que Camp Bow Wow propose également des bains pour ses campeurs – mais pas des coupes d’ongles ou d’autres avantages de toilettage – afin que les chiens ne rentrent pas à la maison “tout baveux” à la fin de leur séjour.

Les chiens peuvent rester au Camp Bow Wow pendant une période prolongée ou fréquenter la garderie à temps plein ou à temps partiel, a déclaré Quinn. En fait, Quinn a dit qu’il préférait que les chiens qui doivent être en pension passent d’abord du temps à la garderie.

Le camp Bow Wow Joliet pourrait ne pas convenir aux chiens âgés ou aux chiens ayant des besoins médicaux, tels que les chiens diabétiques qui nécessitent des injections quotidiennes d’insuline, a déclaré Quinn.

Néanmoins, le Camp Bow Wow est prêt à agir en cas d’urgence médicale lorsque les parents de l’animal sont absents, soit en emmenant le chien dans un hôpital pour animaux à proximité, soit en contactant le vétérinaire du chien si le problème n’est pas urgent, a déclaré Quinn.

Camp Bow Wow contactera également le contact d’urgence du chien s’il ne peut pas atteindre les parents de l’animal, a déclaré Quinn.

Membre actif de longue date de la région de Joliet, Quinn a déclaré qu’il voulait ouvrir une entreprise pour redonner à la communauté qui l’a béni. Alors Quinn s’est inspiré de ses propres expériences pour combler un besoin, a-t-il dit. Trop souvent, lorsque les familles d’animaux de compagnie doivent voyager, elles ne peuvent pas trouver de bons hébergements pour leurs animaux de compagnie, a-t-il déclaré.

Quinn a déclaré qu’il avait décidé de devenir propriétaire d’une franchise Camp Bow Wow en raison de son modèle de jeu et de son solide profil de sécurité pour prendre soin des «bébés à fourrure» des gens, a-t-il déclaré.

Le personnel de 20 personnes comprend sa directrice générale Kate Mohundro et des conseillers de camp formés au comportement et à la santé des chiens, avec un ratio de 1 conseiller pour 25 chiens, a déclaré Quinn.

Mohundro a possédé et exploité le restaurant Truth à Joliet pendant 17 ans et Quinn est heureuse qu’elle apporte ses compétences au Camp Bow Wow à Joliet, a-t-il déclaré :

“Kate apporte tellement d’expérience lorsqu’il s’agit de fournir des services et de rassembler des équipes pour une cause commune”, a déclaré Quinn. “Elle a fait un travail incroyable avec notre équipe.”

Camp Bow Wow Joliet est situé au 2230 Illinois Rte. 59, Plainfield.

Pour plus d’informations, visitez campbowwow.com/joliet.