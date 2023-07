Une France tendue interdit la vente de feux d’artifice du 14 juillet

Le gouvernement français a interdit dimanche tous les feux d’artifice non officiels pour les célébrations traditionnelles du 14 juillet, reflet des tensions latentes suscitées par les manifestations déclenchées par le meurtre d’un adolescent d’origine nord-africaine par un policier le 27 juin.

Les spectacles pyrotechniques font depuis longtemps partie intégrante de la fête nationale française, mais des foules en colère ces dernières semaines ont utilisé des fusées à bouteille et d’autres feux d’artifice lors d’affrontements avec la police dans des villes du pays.

La mort de Nahel Merzouk, 17 ans, lors d’un contrôle routier dans la banlieue parisienne de Nanterre a déclenché près d’une semaine de manifestations nocturnes. Bien que les troubles se soient apaisés ces derniers jours, une nouvelle allégation de brutalité policière lors d’une arrestation au cours du week-end a menacé de raviver les tensions.

Le décret gouvernemental publié dimanche interdit « la vente, la possession, le transport et l’utilisation d’articles pyrotechniques et de feux d’artifice » jusqu’au 15 juillet – le lendemain de la célébration de la fête.

Les feux d’artifice publics autorisés seront toujours autorisés.

Les feux d’artifice lancés horizontalement, qui peuvent parcourir jusqu’à 60 mph, sont devenus une arme de choix pour de nombreux manifestants.

« Les responsables locaux que j’ai rencontrés s’inquiètent de la possibilité de nouveaux incidents pendant la fête nationale », a déclaré la Première ministre Elisabeth Bourne au journal Le Parisien.

Le gouvernement est prêt à prendre « des mesures massives pour protéger les Français » pendant le prochain week-end férié, a-t-elle ajouté.

Le gouvernement du président Emmanuel Macron a été ébranlé par les émeutes, qui ont ravivé les plaintes de longue date pour abus de la police et le traitement des importantes communautés minoritaires de France.

Le gendarme qui a tiré sur Merzouk lors du contrôle routier fait face à des accusations d’homicide volontaire.

Mais les manifestations, dont beaucoup visaient des bâtiments municipaux et des sites publics tels que des écoles et des centres communautaires à travers le pays, ont également déclenché une réaction violente.

Bien qu’il n’y ait eu aucun mort direct dans les affrontements, près de 4 000 personnes ont été arrêtées depuis le 27 juin, des voitures et des immeubles ont été incendiés et des milliers de magasins pillés. Quelque 800 policiers et pompiers ont également été blessés lors des manifestations.