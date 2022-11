Une Française se fait greffer un nouveau nez sur son visage ; Savoir comment cela a été fait

Des chirurgiens en France ont récemment fait pousser un nouveau nez sur le bras d’une femme avant de réussir à le greffer sur son visage. La patiente, originaire de Toulouse, a perdu une grande partie de son nez en 2013 suite à un traitement d’un cancer des fosses nasales, par radiothérapie et chimiothérapie.

Selon un rapport de Standard, la femme avait rencontré de nombreuses difficultés en raison des années passées à vivre sans l’organe, endurant une tentative infructueuse de reconstruction de l’organe à l’aide d’une greffe de lambeau cutané. Elle aurait également rencontré des problèmes pour porter des prothèses faciales. Cependant, la procédure révolutionnaire l’a aidée à acquérir un nouveau nez qui a d’abord été développé sur son avant-bras à l’aide d’une technologie de pointe.

Le biomatériau sur mesure a été imprimé en 3D dans une forme basée sur des images de son nez avant le traitement contre le cancer. La structure en forme de nez a d’abord été implantée sur son bras où la peau prélevée sur sa tempe a poussé dessus.

Après s’être reposée sur son bras pendant deux mois, le nez a finalement été transplanté sur le visage de la femme en septembre de cette année. La procédure a été réalisée en utilisant la microchirurgie, où les chirurgiens ont connecté les vaisseaux sanguins de la peau du bras aux vaisseaux sanguins du visage de la femme.

Dans un communiqué, les médecins ont déclaré: “Après 10 jours d’hospitalisation et trois semaines d’antibiotiques, le patient va très bien.”

La chirurgie d’attache de l’invention sur-mesure a été réalisée par l’oto-rhino-laryngologie ainsi que les équipes de chirurgie cervico-faciale du CHU de Toulouse et de l’Institut Claudius Regaud. Et, il s’est déroulé à l’Institut universitaire du cancer Toulouse-Oncopole.

L’hôpital a déclaré que ce type de reconstruction était le premier du genre et n’avait jamais été réalisé auparavant sur une zone aussi fragile et « mal vascularisée ». Selon eux, cela “a été rendu possible grâce à la collaboration des équipes médicales avec la société Cerhum, un fabricant belge de dispositifs médicaux spécialisé dans la reconstruction osseuse”.

Ils ont également ajouté que la nouvelle technique a permis de surmonter les limites des autres techniques.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici