Une fracture haut débit rurale-urbaine, mais pas celle à laquelle vous pensez

À qui le gouvernement devrait-il aider à obtenir un accès Internet ultra-rapide ? La question n’est pas abordée directement dans le plan d’infrastructure de plusieurs milliards de dollars du président Biden, qui consacre des dizaines de milliards de dollars à l’extension de l’accès au haut débit mais ne fournit pas beaucoup de détails sur la façon dont l’argent sera dépensé.

Mais les vétérans des efforts déployés depuis une décennie par le pays pour étendre l’empreinte large bande du pays craignent que le nouveau plan porte le même parti pris que ses prédécesseurs : des milliards seront dépensés pour étendre l’infrastructure Internet aux confins de l’Amérique rurale, où peu de gens vivent, et peu sera consacré à connecter des millions de familles urbaines qui vivent dans des zones avec un service à haute vitesse qu’elles ne peuvent pas se permettre. « D’un point de vue économique et sociétal, la chose la plus importante à faire est de mettre en ligne tous ceux qui veulent être en ligne », a déclaré Blair Levin, qui a supervisé un projet à large bande à la Federal Communications Commission pendant l’administration Obama et est maintenant membre de l’Institution Brookings. « D’un point de vue politique, le plus grand capital politique est derrière l’accélération du déploiement là où il n’y en a pas, c’est-à-dire dans les zones rurales. » Il y a une logique politique et économique à consacrer des milliards de dollars des contribuables à apporter le haut débit aux communautés rurales qui constituent une grande partie de la base politique de l’ancien président Donald Trump, que M. Biden veut conquérir. Mais certains critiques craignent que la stratégie de priorité rurale à forte intensité de capital ne laisse derrière elle l’Amérique urbaine, qui est plus peuplée, diversifiée et productive.

À propos 81 pour cent des ménages ruraux sont branchés sur le haut débit, contre environ 86 pour cent dans les zones urbaines, selon les données du Census Bureau. Mais le nombre de foyers urbains sans raccordement, 13,6 millions, est presque trois fois plus important que les 4,6 millions de foyers ruraux qui n’en ont pas. « Nous devons également faire attention à ne pas tomber dans les vieux pièges consistant à résoudre agressivement le problème d’une communauté – une communauté racialement diverse mais à prédominance blanche – tout en s’appuyant sur l’espoir et les principes du marché pour résoudre le problème d’une autre communauté – une communauté qui est également racialement diversifié mais composé de manière disproportionnée de personnes de couleur et de personnes à faible revenu », a récemment déclaré Joi Chaney, vice-président principal des politiques et du plaidoyer à la National Urban League, au House Appropriations Committee. Le câblage de l’Amérique rurale est clairement coûteux compte tenu des longues distances impliquées, mais cela peut être fait. Dans un document de politique il y a quelques années, Paul de Sa, ancien stratège en chef de la FCC, a estimé qu’étendre l’accès au haut débit de 86 à 100 pour cent de l’Amérique rurale coûterait environ 80 milliards de dollars. Si l’objectif était de ne câbler que 98%, le prix tomberait à 40 milliards de dollars. Si l’argent n’est pas un problème, a déclaré M. de Sa, le gouvernement fédéral pourrait étendre les lignes de fibre optique à haute vitesse au-delà de chaque ferme du pays et également veiller à ce que les 18 millions de foyers ruraux et urbains d’Amérique qui ne sont pas encore branchés soient pris en charge. de.

Mais l’argent est toujours rare. M. Biden a tenté de séduire les républicains en réduisant son plan d’infrastructure d’origine, réduisant la proposition de large bande à 65 milliards de dollars contre 100 milliards de dollars. Républicains contre-offre plus austère se concentre principalement sur les zones rurales et offre peu aux résidents urbains.

La proposition démocrate présentée au Congrès par le représentant James Clyburn de Caroline du Sud et la sénatrice Amy Klobuchar du Minnesota ne consacre également qu’une petite partie de ses ressources à étendre les connexions à large bande dans les villes et les banlieues. En effet, le biais rural dans le financement du haut débit a une longue histoire. De 2009 à 2017, le gouvernement fédéral a investi plus de 47 milliards de dollars dans des programmes étendre l’accès haut débit aux fermes et hameaux éloignés. Ces investissements n’ont souvent pas donné les résultats annoncés. Par exemple, le Rural Utilities Service, un descendant de l’agence fédérale qui a été créée pour électrifier l’Amérique rurale pendant la Grande Dépression, a dirigé un programme de prêts et de subventions de 3,5 milliards de dollars cela, a-t-il déclaré, contribuerait à étendre le haut débit à sept millions de personnes difficiles à atteindre dans 2,8 millions de foyers ruraux. Il relierait également 362 000 entreprises dans les régions rurales d’Amérique et 30 000 institutions cruciales, notamment des écoles et des services de police. Cinq ans plus tard, le programme avait soutenu le déploiement de 66 521 miles de câble à fibre optique et ajouté des milliers de points d’accès sans fil. Mais tout cet équipement n’a soutenu que 334 830 abonnés, et le programme a reversé environ un dixième de l’argent au Trésor parce qu’il n’a pas pu trouver de projets viables.