Une fraction des passagers aériens ont utilisé ArriveCAN dans l’application du premier mois était facultative

Moins d’un cinquième des arrivées internationales dans trois des aéroports les plus achalandés du Canada ont utilisé l’application ArriveCAN au cours du premier mois après qu’elle a été rendue facultative.

L’application a été lancée pendant la pandémie en tant qu’outil de communication et de contrôle pour s’assurer que les voyageurs arrivant au Canada respectent les mesures frontalières en cas de pandémie. C’est devenu plus tard un moyen pour les voyageurs de montrer leur statut vaccinal.

L’application a été rendue facultative en octobre. Les voyageurs n’ont plus besoin de l’utiliser pour déclarer leurs informations de vaccination – mais beaucoup d’entre eux peuvent toujours utiliser une fonctionnalité de l’application qui leur permet de remplir un formulaire de déclaration de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) avant d’arriver à la douane.

Peu de voyageurs ont utilisé l’outil de déclaration préalable dans les aéroports où il était disponible durant le mois d’octobre.

L’ASFC a fourni à CBC News le nombre de passagers aériens qui ont utilisé l’application à l’aéroport Trudeau de Montréal, à l’aéroport Pearson de Toronto et à l’aéroport international de Vancouver – les seuls aéroports où la fonction de déclaration préalable était disponible au début du mois d’octobre. CBC a recoupé ces chiffres avec le nombre d’arrivées internationales à ces aéroports pour le même mois.

Sur les quelque 2,4 millions d’arrivées dans ces aéroports, un peu plus de 320 000 voyageurs, soit environ 13 %, ont utilisé l’application.

Malgré la faible utilisation, le bureau du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a défendu l’application, affirmant qu’elle reste un outil utile.

C’est “un moyen efficace et simple de gagner du temps à la frontière en soumettant une déclaration en douane à l’avance, et nous invitons tous les voyageurs à l’utiliser lors de leur retour au Canada”, a déclaré un porte-parole dans un courriel.

Selon Transports Canada, remplir le formulaire à l’avance pourrait réduire de 40 secondes chaque interaction à un poste de douane.

Monette Pasher, présidente du Conseil des aéroports du Canada, s’est dite « heureuse » que certains voyageurs utilisent encore la fonction de déclaration préalable. Elle a suggéré que la faible utilisation est due à un “manque de connaissances” sur la façon dont l’application peut accélérer les interactions des passagers avec les douanes.

“Cela accélère vraiment le voyage des passagers”, a déclaré Pasher.

“Je pense que lorsque les gens verront qu’il a cet avantage, nous allons voir plus de gens l’utiliser.”

La présidente du Conseil des aéroports du Canada, Monette Pasher, prend la parole lors d’une conférence de presse le 1er juin à Ottawa. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Mais le président du Syndicat des douanes et de l’immigration, qui représente 10 000 douaniers, a déclaré que trop de voyageurs avaient des difficultés à utiliser l’application lorsqu’elle était obligatoire et il n’est pas surpris que peu l’utilisent maintenant.

“Je pense que les gens n’en voient vraiment pas la nécessité. Je pense que beaucoup de gens ne savent toujours pas que c’est même une option”, a déclaré le président du syndicat, Mark Weber.

Moins de passagers aériens semblent utiliser la fonction de déclaration préalable depuis que l’application est devenue facultative. Selon Pasher, environ 30 % des arrivées ont utilisé la fonctionnalité lorsque l’application était obligatoire.

La déclaration préalable s’étend à plus d’aéroports

Le gouvernement offre toujours l’option dans plus d’aéroports. La fonctionnalité a été rendue disponible dans les aéroports de Winnipeg, Halifax et Québec de la fin octobre au début décembre et sera disponible dans les aéroports d’Edmonton, de Calgary et d’Ottawa dans les mois à venir, a déclaré l’ASFC.

Depuis des mois, les conservateurs réclament la suppression complète de l’application. CBC a contacté un certain nombre de députés conservateurs, mais aucun n’a fourni de commentaires.

L’ASFC affirme que des millions de dollars ont été ou seront dépensés pour le développement de l’application ArriveCAN ; 54 millions de dollars ont été budgétés jusqu’en mars prochain, a indiqué le ministère.

Le porte-parole du NPD en matière de transports, Taylor Bachrach, a déclaré que le gouvernement devait mieux défendre l’application s’il prévoyait de la maintenir dans son état actuel.

“Je pense vraiment que le gouvernement n’a pas bien compris celui-ci. Dès le début, il y a eu des défis”, a-t-il déclaré.

“Si le gouvernement espère continuer dans cette voie, je pense qu’il doit vraiment démontrer pourquoi c’est nécessaire et pourquoi c’est un endroit où le gouvernement devrait continuer à investir des fonds publics.”