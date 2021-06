Une foule violente bat un homme à mort après qu’il a « donné un œil au beurre noir à sa petite amie enceinte »

Une foule VIOLENTE a battu un homme à mort après avoir appris qu’il avait fait un œil au beurre noir à sa petite amie enceinte, selon les rapports de police.

Fred Valdamar Ortiz, 41 ans, est décédé lundi après avoir été renversé par une voiture puis poursuivi par le gang, qui, selon la police, comprenait un garçon de 13 ans.

Fred Valdamar Ortiz, sur la photo, a été battu à mort par une foule qui a entendu qu’il avait battu sa petite amie enceinte, selon la police

Osyeanna Martinez, 19 ans, et Xandre Sky Hill, 18 ans, font chacun face à des accusations de meurtre, rapporte Fox 13 ; trois autres suspects n’ont été identifiés que par leurs initiales.

Ortiz aurait été aperçu par le gang passant sur son scooter après que sa petite amie enceinte les eut frappées deux jours auparavant.

Ils l’ont ensuite poursuivi derrière une épicerie à Magna, dans l’Utah, a indiqué la police.

Martinez, 19 ans, aurait frappé Ortiz avec son Volkswagen Bug, rapporte KUTV.

Ortiz aurait été repéré par le gang qui passait sur son scooter. Ils l’ont ensuite poursuivi derrière une épicerie à Magna, dans l’Utah, sur la photo, a déclaré la police Crédit : KJZZ

Ortiz a été retrouvé inconscient et ne respirait pas par la police Crédit : KJZZ

Elle a ensuite frappé la victime avec des planches et lui a donné des coups de pied et de poing, selon des images de sécurité.

Le rapport de police indique : « Dans la vidéo, des détectives observés à 13h36, [Ortiz] courir et [Martinez] le chasser.

« Martinez jette deux planches à [Ortiz’s] dos/tête et alors qu’il arrive sur le trottoir près de 8000 West 3567 South, Martinez l’attrape et lui donne des coups de poing et de pied. »

Hill a frappé sa victime avec un poteau, a indiqué la police. Hill nie cela mais a admis avoir battu Ortiz, rapporte Fox 13.

Ortiz a été retrouvé inconscient et ne respirait pas par la police.

Un parent d’Ortiz a déclaré à la police : « La famille]a eu peur de le signaler parce que [Ortiz] est en liberté conditionnelle et son agent de probation ne fera rien pour l’enfermer. »